Brisbane sediará os Jogos Olímpicos de 2032

A cidade australiana de Brisbane foi aprovada pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) nesta quarta-feira (21/07) como sede dos Jogos Olímpicos de 2032.

Brisbane recebeu 72 de 77 votos de membros do COI. Com a escolha, a Austrália se tornará o segundo país do mundo, depois dos EUA, a sediar os Jogos Olímpicos em três cidades diferentes (após Melbourne, em 1956, e Sydney, em 2000).

Centenas de pessoas reunidas em Brisbane festejaram a decisão do COI nesta quarta.

"É um dia histórico não apenas para Brisbane e [o estado de] Queensland, mas para todo o país", afirmou o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison. "Somente cidades globais podem sediar os Jogos Olímpicos, portanto, este é um reconhecimento adequado da posição de Brisbane em nossa região e no mundo."

Brisbane foi a primeira escolhida no novo sistema de seleção. O COI reformulou suas regras de candidatura em 2019 para reduzir os custos e facilitar o processo para as cidades. Não há mais candidatas oficiais fazendo campanha antes da votação, como acontecia no passado.

Vários candidatos haviam manifestado publicamente interesse em sediar os Jogos de 2032, incluindo a capital da Hungria, Budapeste; Doha, no Catar; e a região do Vale do Ruhr, na Alemanha. Mas sob o novo processo, Brisbane já havia saído à frente de todos os rivais em fevereiro, quando foi recomendada pelo braço executivo do COI. A cidade foi elogiada por já ter grande parte das instalações olímpicas, apoio do governo e do setor privado e clima favorável.

"Muitos governos ao redor do mundo consideram o esporte essencial para o desenvolvimento a longo prazo de seus países e regiões. O projeto olímpico de Brisbane 2032 mostra como os líderes com visão de futuro reconhecem o poder do esporte para obter legados duradouros", destacou o presidente do COI, Thomas Bach.

De acordo com os planos examinados pelo COI, as instalações esportivas seriam divididas em três centros de competição: Brisbane (21 instalações), Gold Coast (a 65 km, com seis) e Sunshine Coast (a 85 km, com três).

A partir desta semana, Tóquio sedia os Jogos Olímpicos de 2020, que haviam sido adiados devido à pandemia de covid-19. Paris será palco dos Jogos de 2024, e Los Angeles, dos de 2028.

