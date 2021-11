Brigitte Bardot, ícone erótico, a atriz, cantora e modelo francesa tornou-se um ícone do cinema na década de 1960.

Durante muitos anos ela foi, ao lado de Marilyn Monroe, o maior símbolo sexual do cinema. Em meados dos anos 1950, Brigitte Bardot alcançou o estrelato com o filme "E Deus Criou a Mulher", dirigido pelo seu então marido, Roger Vadim. Nos anos seguintes, ele moldou de forma decisiva a imagem da atriz, que se tornou um ícone da sensualidade. Ela ajudou a escrever a história do cinema com filmes como "O desprezo", de Jean-Luc Godard, em 1963. Inesquecível a cena com Maurice Ronet na cama em "Essas Mulheres" ("Les femmes"), de 1969.