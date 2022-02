Brasileira de 37 anos é eleita Miss Alemanha 2022

Domitila Barros é empreendedora social, modelo e atriz, e mora em Berlim desde 2000. Formato do concurso foi alterado após críticas sobre objetivação das mulheres, e prioriza autenticidade, diversidade e tolerância.

Uma brasileira de 37 anos foi eleita neste sábado (19/02) a Miss Alemanha 2022. A vencedora é Domitila Barros, que mora em Berlim e é ativista social, modelo e atriz.

Barros cresceu em uma favela do Recife, chamada "Linha do Tiro", e ainda adolescente começou a trabalhar em um projeto social criado pelos seus pais que ensinava crianças da comunidade a ler e escrever, com apoio de aulas de teatro e dança.

Devido a esse trabalho, ela foi convidada pela Unesco para um evento nos Estados Unidos e recebeu um prêmio chamado Millennium Dreamer Award.

Graduada em Serviço Social em Pernambuco, ela se mudou para a Alemanha em 2000, para cursar um mestrado em ciências políticas e sociais na Universidade Livre de Berlim, com uma bolsa de estudos. Durante o curso, ela passou a trabalhar também como modelo e atriz.

Em 2020, ela encabeçou uma campanha publicitária de uma empresa alemã que desenvolve produtos usados por marcas de beleza com enfoque em responsabilidade ambiental e sustentabilidade.

Barros também comanda uma loja online alemã que vende produtos sustentáveis feitos por mães solteiras de comunidades brasileiras. Ela se considera uma "influenciadora verde" e tem mais de 170 mil seguidores no Instagram.

O formato do Miss Alemanha foi modificado em 2020 após ser alvo de críticas pela objetivação das mulheres. O quesito beleza deixou de ter peso, para dar espaço a aspectos como autenticidade, diversidade e tolerância.

O concurso também passou a permitir a participação de mulheres casadas e mães, e elevou o limite de idade em dez anos para incluir mulheres de até 39 anos. A idade mínima é de 18 anos. Em 2021, uma mãe de 33 anos foi a vencedora.

bl (ots)