Brasileira é morta ao salvar filha de ataque na Alemanha

A professora brasileira de alemão Christiane H., de 49 anos, é uma das três mulheres que foram mortas num atentado a faca na cidade alemã de Würzburg, na sexta-feira passada (25/06).

Segundo o jornal alemão Bild, ela se jogou sobre a filha Akines, de 11 anos, quando o autor do atentado, um homem da Somália, avançou sobre ambas.

Uma mulher de 82 anos que estava no local puxou o agressor para longe da criança e acabou ela mesma sendo morta, relatou o diário. A criança conseguiu se libertar e correu para longe, gritando "Eu ainda não quero morrer", segundo o jornal. Ela sobreviveu com ferimentos graves.

Christiane e a filha chegaram no início do ano à Alemanha, onde a brasileira começaria a dar aula numa escola de Würzburg, uma cidade no sul do país. Segundo a polícia, elas moravam nos arredores de Würzburg.

"A filha sabe que a mãe morreu. O pai ainda está no Brasil. Tudo o que Akines quer é que o pai venha para cá", disse uma amiga da brasileira ao Bild.

O crime aconteceu na sexta-feira passada, quando um homem da Somália, de 24 anos, atacou pessoas com uma faca num centro de compras de Würzburg, a cerca de 120 quilômetros de Frankfurt. Ele matou três mulheres e feriu outras sete pessoas.

As motivações do atentado ainda não estão claras, disseram as autoridades, que investigam uma possível motivação terrorista bem como um histórico de transtornos mentais.

as/lf (OTS)