Brasil terá o maior sino do mundo

Museus históricos brasileiros

Museu Nacional, Rio de Janeiro

Boa parte do prédio e do acervo de 20 milhões de itens do Museu Nacional – o maior de história natural do país – foi destruída no incêndio na noite de 2 de setembro de 2018. O museu era a mais antiga instituição científica do Brasil. Fundado como Museu Real, ele ocupava a antiga residência oficial dos imperadores do Brasil, na Quinta da Boa Vista, desde 1892.

Autoria: Carlos Albuquerque