Brasil tem mais de 20 mil novos casos de covid-19

O ano de 2020 não foi só de pandemia

Proteção natalina

De dentro de um globo, este Papai Noel cumprimenta as crianças no parque zoológico de Aalborg, na Dinamarca, em conformidade com as regras de distanciamento exigidas pela pandemia. Não são apenas as crianças que neste ano terão um Natal diferente, em muitos lugares também os adultos terão que renunciar a grandes celebrações familiares.

Autoria: Stephanie Höppner