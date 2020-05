Brasil tem mais de 15 mil mortos pela covid-19

A evolução da pandemia de coronavírus

Recorde diário de mortes na Itália

A Itália registrou 793 óbitos em 24 horas, maior número de mortes diárias no país europeu desde a detecção do primeiro caso de coronavírus. No dia seguinte, o governo italiano interrompeu temporariamente todas as atividades produtivas no país, exceto as essenciais. (21/03)