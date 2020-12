Brasil tem mais 51 mil casos de covid-19 e 842 mortes

O Brasil registrou oficialmente 842 mortes ligadas à covid-19 e 51.088 casos confirmados da doença nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados nesta terça-feira (08/12) pelo Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass) e pelo Ministério da Saúde.

Com o novo número, o total de infectados no país vai a 6.674.999, enquanto o total de óbitos chega a 178.159. Ao todo, 5.854.709 pacientes se recuperaram da doença, segundo o ministério. O Conass não divulga número de recuperados.

Diversas autoridades e instituições de saúde alertam, contudo, que os números reais de casos e mortes devem ser ainda maiores, em razão da falta de testagem em larga escala e da subnotificação.

São Paulo é o estado brasileiro mais atingido pela epidemia, com 1.296.801 casos e 43.282 mortes. O total de infectados no território paulista supera os registrados na maioria dos países do mundo, exceto Estados Unidos, Índia, Rússia, França, Itália, Reino Unido, Espanha, Argentina e Colômbia.

Minas Gerais é o segundo estado com maior número de casos, somando 444.800, seguido de Bahia (428.034), Santa Catarina (406.003), Rio de Janeiro (374.753) e Rio Grande do Sul (354.683).

Já em número de mortos, o Rio é o segundo estado com mais vítimas, somando 23.270 óbitos. Em seguida vêm Minas Gerais (10.345), Ceará (9.738), Pernambuco (9.186) e Bahia (8.474).

A taxa de mortalidade por grupo de 100 mil habitantes subiu para 84,8 no Brasil, a 13ª mais alta do mundo, quando desconsiderados os países nanicos San Marino e Andorra.

A cifra brasileira só fica abaixo das registradas na Bélgica, Peru, Itália, Espanha, Macedônia do Norte, Reino Unido, Bósnia e Herzegovina, Argentina, Montenegro, México, Eslovênia e Estados Unidos.

Em números absolutos, o Brasil é o terceiro país do mundo com mais infecções, atrás apenas dos Estados Unidos, que somam mais de 15,1 milhões de casos, e da Índia, com 9,7 milhões. Mas é o segundo em número de mortos, depois dos EUA, onde morreram mais de 285 mil pessoas.

A Índia, que chegou a impor uma das maiores quarentenas do mundo no início da pandemia e depois flexibilizou as restrições, é a terceira nação com mais mortos, somando mais de 140 mil.

Ao todo, mais de 68 milhões de pessoas já contraíram o coronavírus no mundo, e 1,55 milhão de pacientes morreram em decorrência da doença.

