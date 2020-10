Brasil tem mais 461 mortes por covid-19

O Brasil registrou oficialmente 24.062 casos confirmados de covid-19 e 461 mortes ligadas à doença nas últimas 24 horas, segundo dados do Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass) e do Ministério da Saúde divulgados neste sábado (17/10).

Com o novo balanço diário, o total de infectados vai a 5.224.362, enquanto o total de óbitos chega a 153.675. Ao todo, 4.635.315 pessoas se recuperaram da doença até o momento, segundo o ministério. O Conass não divulga informações sobre recuperados.

Diversas autoridades e instituições de saúde alertam, contudo, que os números reais de casos e mortes devem ser ainda maiores, em razão da falta de testagem em larga escala e da subnotificação.

As cifras reportadas no fim de semana também costumam ser mais baixas, já que equipes responsáveis pela notificação funcionam em escala reduzida.

São Paulo é o estado brasileiro mais atingido pela epidemia, com 1.062.634 casos e 37.992 mortes. O total de infectados no território paulista supera os registrados em praticamente todos os países do mundo, exceto Estados Unidos, Índia e Rússia.

A Bahia é o segundo estado brasileiro com maior número de casos, somando 334.697, seguida de Minas Gerais (333.998), Rio de Janeiro (289.569), Ceará (264.245) e Pará (240.966).

Já em número de mortos, o Rio é o segundo estado com mais vítimas, somando 19.715 óbitos. Em seguida vêm Ceará (9.207), Pernambuco (8.480), Minas Gerais (8.405) e Bahia (7.288).

A taxa de mortalidade por grupo de 100 mil habitantes subiu para 73,1 no Brasil, uma das mais altas do mundo – só fica abaixo dos índices registrados no Peru (104,96), Bélgica (90,69) e Bolívia (74,33), quando desconsiderados os países nanicos San Marino e Andorra.

A cifra brasileira é bem mais alta que a registrada em países vizinhos como Argentina (57,81) e Uruguai (1,48), e também supera a dos EUA (66,81), nação mais atingida pela pandemia no planeta, e a do Reino Unido (65,45), país europeu com mais mortes.

Em números absolutos, o Brasil é o terceiro país do mundo com mais infecções, atrás apenas dos Estados Unidos, que somam 8,09 milhões de casos, e da Índia, com 7,43 milhões. Mas é o segundo em número de mortos, depois dos EUA, onde morreram mais de 219 mil pessoas.

A Índia, que chegou a impor uma das maiores quarentenas do mundo no início da pandemia e depois flexibilizou as restrições, é a terceira nação com mais mortos, somando 112 mil.

Ao todo, mais de 39 milhões de pessoas já contraíram o coronavírus no mundo, e 1,1 milhão de pacientes morreram em decorrência da doença.

