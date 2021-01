Brasil tem 551 mortes por covid-19 em 24 horas

O Brasil registrou oficialmente neste domingo (17/01) 551 mortes ligadas à covid-19, segundo dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass).

O número vem após o país registrar mais de mil mortes diárias por cinco dias consecutivos. As cifras nos fins de semana, contudo, costumam ser mais baixas, já que as equipes responsáveis pelas notificações nos estados trabalham em escala reduzida.

Também foram registrados neste domingo 33.040 novos casos confirmados da doença. Com isso, o total de infecções oficialmente identificadas no país subiu para 8.488.099, enquanto os óbitos chegaram a 209.847 desde o início da epidemia.

Diversas autoridades e instituições de saúde alertam que os números reais devem ser ainda maiores, em razão da falta de testagem em larga escala e da subnotificação.

Ao todo, 7.388.784 pacientes se recuperaram da doença no país, segundo dados do Ministério da Saúde divulgados no sábado. O Conass não divulga número de recuperados.

A taxa de mortalidade por grupo de 100 mil habitantes está em 99,9 no Brasil, a 22ª mais alta do mundo, quando desconsiderados os países nanicos San Marino, Andorra e Liechtenstein.

Em números absolutos, o Brasil é o terceiro país do mundo com mais infecções, atrás apenas dos Estados Unidos, que somam mais de 23,8 milhões de casos, e da Índia, com 10,5 milhões. Mas é o segundo em número de mortos, já que mais de 397 mil pessoas morreram em território americano.

Em todo o mundo, mais de 94,8 milhões de pessoas já contraíram o coronavírus. O planeta superou ainda a marca de 2 milhões de mortes em decorrência da doença na última sexta-feira.

EK/ots