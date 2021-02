Brasil tem 1.541 mortes por covid-19 em 24 horas

O Brasil registrou 1.541 mortes por covid-19 e 65.998 novos casos da doença nesta quinta-feira (25/02), segundo dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass) e pelo Ministério da Saúde.

É a segunda pior marca de mortes registradas em 24 horas desde o início da pandemia, superada apenas pelos 1.595 óbitos registrados em 29 de julho do ano passado. Com isso, o total de infecções identificadas no país subiu para 10.390.461, enquanto os óbitos chegaram a 251.498.

Diversas autoridades e instituições de saúde alertam, contudo, que os números reais devem ser ainda maiores, em razão da falta de testagem em larga escala e da subnotificação.

Segundo o Ministério da Saúde, 9.323.696 pacientes se recuperaram da doença. O Conass não divulga número de recuperados.

A taxa de mortalidade por grupo de 100 mil habitantes subiu para 119,7 no Brasil, a 22ª mais alta do mundo, quando desconsiderados os países nanicos San Marino, Liechtenstein e Andorra.

Segundo um consórcio da imprensa brasileira, formado por O Globo, Extra, G1, Folha de S. Paulo, UOL e O Estado de S. Paulo, até esta quinta 6.179.900 pessoas haviam recebido ao menos a primeira dose da vacina contra a covid-19, cerca de 3% da população.

Em números absolutos, o Brasil é o terceiro país do mundo com mais infecções, atrás apenas dos Estados Unidos, que somam mais de 28,3 milhões de casos, e da Índia, com 11 milhões. Mas é o segundo em número absoluto de mortos, já que mais de 505 mil pessoas morreram nos EUA.

Ao todo, mais de 112 milhões de pessoas já contraíram o coronavírus no mundo, e 2,5 milhões morreram.

bl (ots)