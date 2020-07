Brasil tem 1.071 mortes e 39.023 novos casos de covid-19

Cronologia da covid-19 no Brasil

Governo restringe entrada de estrangeiros

Começa a valer a medida que restringe a entrada no país, via aérea, de pessoas vindas da Europa e de vários países asiáticos por 30 dias para conter a disseminação do coronavírus. A portaria não se aplica a brasileiros natos ou naturalizados ou a imigrantes com autorização de residência no país. (23/03)