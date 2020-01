Brasil suspende participação na Celac

O governo brasileiro formalizou nesta quarta-feira (15/01) a decisão de suspender a participação do país na Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), um organismo internacional composto por 33 países, sem a presença dos Estados Unidos.

O governo do presidente Jair Bolsonaro ignorou apelos do México – que assumiu este ano a presidência da Celac – para que o país voltasse a participar ativamente do organismo. Uma nota do Itamaraty afirma que o Brasil "não considera estarem dadas as condições para a atuação da Celac no atual contexto de crise regional".

Entre os motivos para a decisão brasileira estariam os fatos de o governo Bolsonaro na ver com bons olhos a participação de Cuba na entidade e de a representação da Venezuela ser composta de membros do governo do presidente Nicolás Maduro.

O Brasil está entre os cerca de 50 países que reconhecem o autoproclamado governo interino do líder oposicionista venezuelano Juan Guaidó. O governo brasileiro considera legítimos apenas os representantes de Guaidó em vários organismos internacionais.

O Itamaraty disse ainda que, além de não participar dos eventos relacionados à instalação do México na presidência da entidade, informou que "qualquer documento, agenda ou proposta de trabalho que viesse a ser adotado durante a reunião ministerial [da Celac] não se aplica ao Brasil".

O governo brasileiro já havia se afastado da entidade Celac no ano passado, quando a presidência da entidade estava nas mãos da Bolívia, ainda durante o governo do ex-presidente Evo Morales.

A Celac, um dos principais fóruns de debates políticos na América Latina, foi criada em fevereiro de 2010, durante o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ela agrupa quase todos os países da Organização dos Estados Americanos (OEA), com exceção dos EUA e do Canadá.

No ano passado, o governo Bolsonaro também formalizou a saída do Brasil da União das Nações Sul-americanas (Unasul), bloco sul-americano criado em 2008 por Hugo Chávez.

