Brasil supera marca de 480 mil mortos por covid-19

O Brasil registrou oficialmente nesta quinta-feira (10/06) 2.504 mortes ligadas à covid-19, segundo dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass).

Também foram confirmados 88.092 novos casos da doença. Com isso, o total de infecções no país chega a 17.210.969 e os óbitos somam 482.019.

Diversas autoridades e instituições de saúde alertam, contudo, que os números reais devem ser ainda maiores, em razão da falta de testagem em larga escala e da subnotificação.



O Conass não divulga número de recuperados. Segundo o Ministério da Saúde, 15.596.816 pacientes haviam se recuperado da doença até esta quinta-feira.

Em números absolutos, o Brasil é o segundo país do mundo com mais mortes, atrás apenas dos Estados Unidos, que somam mais de 598,5 mil óbitos. É ainda o terceiro país com mais casos confirmados, depois de EUA (33,4 milhões) e Índia (29,1 milhões).

A média móvel de mortes (soma dos dados nos últimos sete dias e a divisão do resultado por sete) no Brasil ficou em 1.804, e a de casos, em 58.950. Já a taxa de mortalidade por grupo de 100 mil habitantes subiu para 225,3, a 10ª mais alta do mundo, quando desconsiderado o país nanico de San Marino.

Ao todo, mais de 173,1 milhões de pessoas contraíram oficialmente o coronavírus no mundo, e foram notificadas 3,72 milhões de mortes associadas à doença.

Pandemia no Brasil pelos olhos de um fotógrafo de guerra Um rosto aos mortos Com uma média diária de quase 4 mil mortos, o Brasil é um dos países mais atingidos pela pandemia. O fotógrafo francês Jonathan Alpeyrie esteve lá no terceiro trimestre de 2020, também para dar um rosto às muitas vítimas da covid-19. Como neste enterro no Cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, um dos maiores da América do Sul.

Pandemia no Brasil pelos olhos de um fotógrafo de guerra Último adeus com distanciamento Morto pelo novo coronavírus, um sexagenário, membro importante da comunidade da Favela Santa Marta, no bairro de Botafogo, é levado para o túmulo por funcionários de vestes protetoras. Os moradores dos bairros cariocas mais pobres têm sido vítimas numerosas da fúria do vírus e de uma política de saúde mais do que caótica.

Pandemia no Brasil pelos olhos de um fotógrafo de guerra Boas intenções não bastam Não faltam iniciativas bem intencionadas de mitigar os efeitos letais do vírus potente, veloz e em frequente mutação. Porém elas não bastam para compensar as falhas de um sistema de saúde cronicamente deficiente e de uma liderança política contraditória e mesmo irresponsável. A pandemia avança: o Instituto Oswaldo Cruz não descarta que, em breve, as mortes diárias cheguem a 5 mil ou mais.

Pandemia no Brasil pelos olhos de um fotógrafo de guerra Em meio à guerra da pandemia O francês Jonathan Alpeyrie é um repórter de guerra clássico. Suas foto-reportagens já o levaram à Síria, Ucrânia, Afeganistão e a focos de conflito na África, entre outros. Em 2020 ele esteve em Manaus, onde a variante P.1 do coronavírus foi detectada pela primeira vez. Cientistas temem que ela seja duas vezes mais contagiosa do que a cepa original.

Pandemia no Brasil pelos olhos de um fotógrafo de guerra Cavando novas sepulturas Atualmente pesquisadores partem do princípio que a virulenta mutação P.1 seja a predominante em todo o Brasil. O presidente Jair Bolsonaro é com frequência cada vez maior responsabilizado pelo descontrole da pandemia, após ter minizado a ameaça por tanto tempo. Neste cemitério de Manaus, novas sepulturas tiveram que ser cavadas em ritmo acelerado, para comportar os muitos mortos a cada dia.

Pandemia no Brasil pelos olhos de um fotógrafo de guerra Impacto econômico no Norte O coronavírus já alcançou os recantos mais distantes do Amazonas, vitimando em especial as populações mais frágeis, como a indígena. Os jovens da foto vivem em palafitas a uma hora da capital. A pandemia os atinge também economicamente, pois, com o desaparecimento dos turistas, vão-se também suas possibilidades de ganhar a vida.

Pandemia no Brasil pelos olhos de um fotógrafo de guerra Fé, a última que morre Com tantas incertezas, a muitos brasileiros só resta mesmo a fé para ajudá-los a atravessar o dia a dia sem desesperar. Na Favela Santa Marta do Rio de Janeiro, este pastor abençoa os moradores: ao lado da pobreza, narcotráfico, ocupação policial e outras formas de violência, agora seu novo desafio é também sobreviver ao coronavírus. Autoria: Jonathan Alpeyrie, Augusto Valente