Brasil registra mais de 52 mil novos casos e 1.212 mortes por covid-19

O Brasil registrou mais 52.383 casos confirmados de covid-19 e 1.212 mortes em 24 horas, segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e do Ministério da Saúde divulgados nesta sexta-feira (31/07). O balanço eleva o total de infecções para 2.662.485 e o total de óbitos para 92.475.

Diversas autoridades e instituições de saúde alertam, contudo, que os números reais devem ser ainda maiores, em razão da falta de testagem em larga escala e da subnotificação.

Ao todo, 1.844.051 pacientes se recuperaram da doença, e 725.956 estão em acompanhamento, segundo o Ministério da Saúde. O Conass não informa número de recuperados. A taxa de mortalidade por grupo de 100 mil habitantes chegou a 44.

São Paulo é o estado brasileiro mais atingido pela epidemia, com 542.304 casos e 22.9927 mortes. O número de infectados no território paulista supera os registrados em diversos países, sendo menor apenas do que o contabilizado na Rússia (838 mil), na Índia (1,6 milhão) e nos Estados Unidos (4,5 milhões).

O Ceará é o segundo estado brasileiro com maior número de casos, somando 173.882 e o terceiro em número de mortos, com 7.668 vítimas. Já a Bahia ultrapassou o Rio de Janeiro e é agora o terceiro estado com mais infecções, 166.154.

Com 165.495 infecções e 13.377 óbitos, o Rio de Janeiro fica atrás de São Paulo como o segundo estado com mais mortes, além de ser o quarto no número de casos.

O mundo registrou nesta sexta-feira um novo recorde no número diário de casos de covid-19, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). Em 24 hora, foram contabilizadas 292.527 novas infecções. O recorde anterior foi registrado há uma semana, com 284.196 novos casos.

O total de casos no mundo ultrapassou a marca de 17 milhões. De acordo com a OMS, o maior aumento ocorreu nos Estados Unidos, Brasil, Índia e África do Sul. Já o número total de mortes chegou a 668.910, um aumento de cerca de 7 mil óbitos em relação ao dia anterior.

O coronavírus continua a se expandir pela América, que já contabilizou 9,52 milhões de casos, sendo 4,54 milhões nos Estados Unidos e 2,66 milhões no Brasil. O México já reportou 408.449 casos à OMS, enquanto o Peru ultrapassou a marca de 400 mil e o Chile acumula 353.536 infecções.

