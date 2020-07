Brasil registra mais de 41 mil novos casos de covid-19

O Brasil contabilizou 41.008 novos casos de covid-19 nesta terça-feira (21/07), segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Assim, o total acumulado de infecções no país chegou a 2.159.654.

O país registrou ainda 1.367 mortes em decorrência do coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos para 81.487. A taxa de mortalidade da doença ficou em 38,8 por 100 mil habitantes e a de letalidade em 3,8%.

De acordo com o Ministério da Saúde, 1.465.970 pacientes já se recuperaram da doença.

O estado mais afetado pelo coronavírus é São Paulo, com 422.669 casos e 20.171 óbitos, segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). O número de infectados no território paulista supera os registrados em países europeus duramente atingidos pela crise de covid-19, como Reino Unido, Espanha e Itália, e fica abaixo apenas dos registrados nos Estados Unidos, Índia e Rússia.

O Ceará é o segundo estado brasileiro em número de casos, somando 148.986, e o terceiro em número de mortos, com 7.284 vítimas. Já o Rio de Janeiro tem 145.121 infecções e 12.293 óbitos, o que o coloca atrás de São Paulo como o segundo estado com mais mortes.

Nesta terça-feira, começou a ser testada no país uma vacina contra a covid-19 desenvolvida pela China. As doses fazem parte da terceira fase da pesquisa e serão aplicadas em 890 profissionais da saúde, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em parceria com o Instituto Butantan, em São Paulo. A estimativa é concluir as primeiras análises em até três meses.

