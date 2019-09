Brasil registra mais de 180 estupros por dia em 2018

O Brasil registrou 66.041 casos de violência sexual em 2018, o que representa uma média de mais de 180 estupros por dia, número mais alto desde 2009, quando houve a mudança na tipificação do crime no Código Penal brasileiro. Os dados fazem parte do 13º Anuário de Segurança Pública, produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e divulgado nesta terça-feira (10/09).

Entre as vítimas, 63,8% tinham até 14 anos – idade em que a pessoa é considerada juridicamente incapaz de consentir uma relação sexual. E mais da metade (54%) eram menores de 13 anos.

De acordo com a publicação, 81,8% das vítimas de estupro são do sexo feminino, e 18,2%, do sexo masculino. Quanto à raça, 50,9% são negras, 48,5% brancas e 0,6% amarelas.

Em relação à faixa etária das vítimas, 13 anos é a idade em que as meninas são mais vítimas de estupro, e sete anos, no caso dos meninos. O levantamento mostra ainda que 75,9% dos agressores são conhecidos das vítimas. Do total de estupros registrados, 93,2% foram cometidos por um único abusador, e 6,8%, por mais de um. Entre os agressores, os homens são maioria (96,3%).

Crimes sexuais estão entre os menos reportados às autoridades. Segundo o anuário, só 7,5% das vítimas de violência sexual relatam o crime à polícia.

O levantamento também mostra um crescimento de 5% no número absoluto de feminicídios, e de 4% nos casos de violência doméstica, com 1.206 e 263.067 casos registrados, respectivamente. A estatística revela uma tendência contrária à queda verificada nos outros índices de violência, como o de homicídios.

MD/ots

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube | App | Instagram | Newsletter