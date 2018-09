Brasil registra aumento de doação de órgãos

O número de doações de órgãos no Brasil aumentou 7% no primeiro semestre de 2018 em relação ao mesmo período do ano anterior, passando de 1.653 para 1.765, segundo divulgou nesta quarta-feira (27/09) o Ministério da Saúde.

Com esse aumento, o ministério prevê que neste ano serão realizados cerca de 26,4 mil transplantes, sendo 8.690 de órgãos sólidos (coração, fígado, pâncreas, pulmão e rim). Esse número será o maior registrado nos últimos oito anos. O país deve ainda bater recorde na série histórica dos últimos cinco anos no número de doadores efetivos, que deve chegar a 3.530.

Apenas no transplante de córnea haverá uma redução em relação aos anos anteriores devido à diminuição na lista de espera em alguns estados.

O ministério afirmou ainda que as companhias aéreas junto com as Força Aérea Brasileira (FAB) foram seus principais parceiros nesta tarefa. Entre junho de 2016 e junho de 2017, mais de 9 mil órgãos sólidos e tecidos foram transportados por empresas de aviação civil.

No primeiro semestre de 2018, houve um aumento de 6% em relação ao mesmo período de 2017 no número de órgãos e tecidos transportados, passando de 2.327 para 2.474.

"A união entre governo federal, iniciativa privada, estados e municípios transforma o SUS, a Política Nacional de Transplante, em exemplos de eficácia, eficiência e de retorno à população brasileira. Essa parceria mostra que quando a gente tem prioridade de governo, temos um SUS solidário e eficiente", afirmou o ministro da Saúde interino, Adeílson Cavalcante, ao anunciar os dados.

A coordenadora do Sistema Nacional de Transplantes, Daniela Salomão, destacou que é importante sensibilizar a população para a doação de órgãos e ressaltou que com o esforço coletivo é possível realizar cada vez mais procedimentos.

CN/efe/ots

----------------

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube | WhatsApp

| App | Instagram | Newsletter