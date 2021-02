Brasil registra 527 mortes por covid-19 em 24 horas

O mês de fevereiro em imagens

Alemanha prorroga lockdown até 7 de março

A Alemanha decidiu estender até 7 de março o lockdown em vigor no país. A extensão do confinamento ocorre, principalmente, devido à preocupação com as novas variantes do coronavírus. Essa é a terceira prorrogação do atual lockdown, que até então estava previsto para terminar em 14 de fevereiro. (10/02)