Brasil registra 309 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas

O Brasil registrou 10.220 novos casos confirmados de coronavírus e 309 mortes ligadas à covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass) nesta terça-feira (13/10).

Os novos números elevam o total de infectados para 5.113.628, enquanto o de óbitos chega a 150.998. O Conass não divulga o número de pessoas recuperadas. Segundo o Ministério da Saúde, 4.470.163 pessoas haviam se recuperado da doença na segunda-feira.

Diversas autoridades e instituições de saúde alertam, contudo, que os números reais de casos e mortes devem ser ainda maiores, em razão da falta de testagem em larga escala e da subnotificação.

Um dos casos de covid-19 confirmados é o do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo sua assessoria, ele está em sua casa, em Brasília, de quarentena.

Toffoli presidiu o Supremo até 10 de setembro, quando transmitiu a presidência para Luiz Fux, que também foi diagnosticado com covid-19 dias depois da posse.

A taxa de mortalidade por grupo de 100 mil habitantes subiu para 71,9 no Brasil, uma das mais altas do mundo. Segundo dados da Universidade Johns Hopkins, dos EUA, o Brasil é a quarta nação com a maior proporção de mortes no mundo, se desconsideradas a micronações europeias de San Marino e Andorra.

O país só está atrás de Peru (104,28), Bélgica (89,40) e Bolívia (73,34). Está à frente dos EUA (65,74), o país com maior número absoluto de mortos do mundo, e do Reino Unido (64,62), a nação europeia com mais óbitos.

Em números absolutos, o Brasil é o terceiro país do mundo com mais infecções, atrás apenas dos Estados Unidos, que somam 7,8 milhões de casos, e da Índia, com 7,1 milhões. Mas é o segundo em número de óbitos, depois dos EUA, onde morreram mais de 215 mil pessoas.

São Paulo é o estado brasileiro mais atingido pela epidemia, com 1.039.029 casos e 37.314 mortes. O total de infectados no território paulista supera o dos registrados em praticamente todos os países do mundo, exceto Estados Unidos, Índia e Rússia.

A Bahia é o segundo estado brasileiro com maior número de casos, somando 327.327, seguida de Minas Gerais (324.626), Rio de Janeiro (284.053), Ceará (260.642) e Pará (237.996).

Ao todo, mais de 37,9 milhões de pessoas contraíram o coronavírus no mundo, enquanto mais de 1,08 milhão morreram em decorrência da doença, segundo contagem mantida pela Universidade Johns Hopkins.

JPS/ots