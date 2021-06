Brasil registra 2.723 mortes por covid-19 em 24 horas

As principais vacinas contra covid-19

Janssen, da Johnson&Johnson (Ad26.COV2-S)

O produto da farmacêutica Janssen exige a aplicação de apenas uma dose. Sua tecnologia é baseada em vetores de um tipo de vírus que causa resfriado comum. Na vacina, parte da proteína das espículas do vírus é colocada no adenovírus (que é o transportador). No corpo vacinado, inicia-se um processo de defesa, com a produção de anticorpos contra o invasor e a criação de uma"memória" contra o vírus.