Brasil registra 2.233 mortes por covid-19 em 24h

O Brasil registrou oficialmente 2.233 mortes ligadas à covid-19 nesta quinta-feira (11/03), segundo dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass).

A marca ficou ligeiramente abaixo do recorde de quarta-feira (10/03), quando foram contabilizados 2.286 óbitos e o país ultrapassou pela primeira vez a marca de 2 mil mortes em 24 horas. Com isso, o total de mortes no país associadas à doença chega a 272.889.

Diversas autoridades e instituições de saúde alertam, contudo, que os números reais devem ser ainda maiores, em razão da falta de testagem em larga escala e da subnotificação.

O país vive um momento de aceleração da doença, com registro de colapso da rede de saúde pública em alguns estados. Ainda nesta quinta, foram identificados 75.412 novos casos da doença, elevando o total oficial para 11.277.717.

Segundo um consórcio da imprensa brasileira, formado por O Globo, Extra, G1, Folha de S. Paulo, UOL e O Estado de S. Paulo, até esta quinta 9.013.639 pessoas haviam recebido ao menos a primeira dose da vacina contra a covid-19, cerca de 5,6% da população.

A taxa de mortalidade por grupo de 100 mil habitantes subiu para 129,9 no Brasil, a 20ª mais alta do mundo, quando desconsiderados os países nanicos San Marino, Liechtenstein e Andorra.

Em números absolutos, o Brasil é o terceiro país do mundo com mais infecções, atrás apenas dos Estados Unidos, que somam mais de 29 milhões de casos, e da Índia, com 11,3 milhões. Mas é o segundo em número absoluto de mortos, já que mais de 529 mil pessoas morreram nos EUA.

Ao todo, mais de 118,3 milhões de pessoas já contraíram oficialmente o coronavírus no mundo, e 2,6 milhões de pacientes morreram.

