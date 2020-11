Brasil registra 128 mortes por covid-19 em 24 horas

O Brasil registrou oficialmente 128 mortes ligadas à covid-19 e 10.554 casos da doença nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados neste domingo (08/11) pelo Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass).

O balanço, porém, não contém os números de São Paulo devido a problemas técnicos no acesso às bases dos sistemas de informação do estado.

As cifras reportadas no fim de semana também costumam ser mais baixas, já que equipes responsáveis pela notificação funcionam em escala reduzida.

Com o novo número, o total de infectados no país vai a 5.664.115, enquanto o total de óbitos chega a 162.397. Diversas autoridades e instituições de saúde alertam, contudo, que os números reais devem ser ainda maiores, em razão da falta de testagem em larga escala e da subnotificação.

São Paulo é o estado brasileiro mais atingido pela epidemia, com 1.125.936 casos e 39.717 mortes. O total de infectados no território paulista supera os registrados na maioria dos países do mundo, exceto Estados Unidos, Índia, Rússia, França, Espanha, Argentina, Reino Unido e Colômbia.

Minas Gerais é o segundo estado brasileiro com maior número de casos, somando 369.956, seguido de Bahia (363.146), Rio de Janeiro (316.170), Ceará (278.157) e Santa Catarina (274.621).

Já em número de mortos, o Rio é o segundo estado com mais vítimas, somando 20.905 óbitos. Em seguida vêm Ceará (9.395), Minas Gerais (9.204), Pernambuco (8.732) e Bahia (7.796).

A taxa de mortalidade por grupo de 100 mil habitantes subiu para 77,3 no Brasil, uma das mais altas do mundo – só fica abaixo dos índices registrados no Bélgica (113,0), Peru (108,73) e Espanha (83,11), quando desconsiderados os países nanicos San Marino e Andorra.

A cifra brasileira também supera a dos EUA (72,47), nação mais atingida pela pandemia no planeta, e a do Reino Unido (73,66), país europeu com mais mortes.

Em números absolutos, o Brasil é o terceiro país do mundo com mais infecções, atrás apenas dos Estados Unidos, que somam mais de 9,9 milhões de casos, e da Índia, com 8,5 milhões. Mas é o segundo em número de mortos, depois dos EUA, onde morreram mais de 237 mil pessoas.

A Índia, que chegou a impor uma das maiores quarentenas do mundo no início da pandemia e depois flexibilizou as restrições, é a terceira nação com mais mortos, somando 126 mil.

Ao todo, mais de 50 milhões de pessoas já contraíram o coronavírus no mundo, e 1,25 milhão de pacientes morreram em decorrência da doença.

