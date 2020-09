Brasil registra 1.113 mortes por covid-19 em 24 horas

Números do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) divulgados nesta terça-feira (02/08) apontam que mais 1.113 mortes por covid-19 foram notificadas no Brasil nas últimas 24 horas.

Com isso, o total de óbitos pela doença oficialmente identificados chegou a 133.119, segundo atualização publicada às 18h (horário de Brasília).

O Brasil ainda registrou oficialmente mais 36.653 casos, elevando o total para 4.382.263.

Diversas autoridades e instituições de saúde em todo o país, no entanto, alertam que os números reais da doença devem ser maiores em razão da falta de testagem em larga escala e da subnotificação.

O Conass não informou o número de recuperados no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde divulgados na segunda-feira, 3.613.184 já se recuperaram.

O Brasil é o terceiro país do mundo com maior número de casos de covid-19 oficialmente notificados. Só está atrás dos Estados Unidos e da Índia.

Já a taxa de mortalidade por grupo de 100 mil habitantes chegou a 63,3 no Brasil. Em número total de óbitos, o país ocupa a segunda posição no mundo – atrás apenas dos EUA, que acumulam mais de 195 mil mortes.

Já no cálculo levando em conta a população, o Brasil aparece em nono lugar – bem à frente de países vizinhos, como a Argentina (26,22) e o Uruguai (1,3). Nos últimos dias, o Brasil ultrapassou o Reino Unido – o país europeu com maior número de mortes – e tem intercalado de posição com a Espanha, que ocupa o oitavo lugar.

São Paulo é o estado brasileiro mais atingido pela epidemia, com 901.271 casos e 32.963 mortes. O total de infectados no território paulista supera os registrados em praticamente todos os países do mundo, exceto Estados Unidos (6,5 milhões), Índia (4,9 milhões) e Rússia (1 milhão).

A Bahia é o segundo estado brasileiro com maior número de casos, somando 285.448, seguida de Minas Gerais (255.606), Rio de Janeiro (244.418), Ceará (229.072) e Pará (216.318).

Já em número de mortos, o Rio é o segundo estado com mais vítimas, somando 17.180 óbitos. Em seguida vêm Ceará (8.739), Pernambuco (7.914), Pará (6.387), Minas Gerais (6.328) e Bahia (6.040).

Segundo a Universidade Johns Hopkins, dos EUA, 930 mil pessoas já morreram de covid-19 no mundo. O número de casos identificados chega a 29,3 milhões em todo o planeta.

JPS/ots