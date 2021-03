"Brasil precisa levar pandemia a sério", diz OMS

Organização da Mundial da Saúde diz que situação no Brasil é "muito preocupante" e pede que governo tome medidas "agressivas". Do contrário, país vai afetar vizinhos e até nações fora da América Latina.

Praia lotada no Rio de Janeiro. Parte significativa da população não tem seguido medidas de distanciamento - muitas vezes com incentivo do governo federal