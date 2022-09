Brasil indica "Marte Um" para concorrer a vaga no Oscar 2023

Primeiro longa de Gabriel Martins é o escolhido do Brasil para tentar vaga na categoria de melhor filme estrangeiro. Obra conta a história de uma família negra em Contagem, com governo Bolsonaro como pano de fundo.

A Academia Brasileira de Cinema anunciou nesta segunda-feira (05/09) o filme Marte Um, do diretor Gabriel Martins, como o indicado pelo Brasil para disputar uma vaga na categoria de melhor filme internacional do Oscar 2023.

O filme conta a história de uma família negra da periferia de Contagem, em Minas Gerais. O jovem Deivinho (Cícero Lucas) tem o sonho de viajar para Marte, apesar de o pai, o porteiro Wellington (Carlos Francisco), sonhar que ele vire jogador de futebol. A mãe, a diarista Tércia (Rejane Faria), começa a sofrer crises de ansiedade. Enquanto isso, a filha Eunice (Camila Damião) se descobre apaixonada por uma amiga.

A narrativa começa em torno das eleições de 2018, quando o Brasil elege um presidente de extrema direita, e tem como pano de fundo os anos do governo de Jair Bolsonaro. O drama mostra as lutas e os problemas vividos pelo casal, assim como as descobertas de Deivid e sua irmã Eunice.

O filme marca a estreia de Gabriel Martins na direção, um jovem negro associado à produtora Filmes de Plástico, de Minas Gerais.

Foram 28 longas-metragens brasileiros inscritos para concorrer à indicação. A eleição, promovida pelo comitê presidido por Bárbara Cariry, foi realizada em dois turnos.

Após a primeira rodada, seis filmes foram selecionados, dentre os quais Marte Um foi o escolhido para representar o Brasil.

O filme concorrerá a uma vaga para ser um dos cinco longas-metragens que disputarão o Oscar de melhor filme estrangeiro.

A cerimônia de entrega está marcada para o dia 12 de março. A última vez em que uma produção brasileira esteve entre os finalistas foi com o filme Central do Brasil, de Walter Salles, em 1999.

rc (ots)