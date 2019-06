Brasil e Alemanha assinam acordo para repatriar ararinhas-azuis

Ameaçados de extinção

Lêmures sem teto

O indri pertence ao grupo dos lêmures. Eles vivem no Madagascar e são os animais mais ameaçados do mundo. Desmatamento e incêndios estão acabando com seu habitat, as florestas tropicais: 94% das espécies de lêmures estão ameaçados de extinção e 22 espécies estão quase sumindo do planeta.