Boris Becker é solto e deportado para Alemanha

Depois de sete meses de prisão no Reino Unido, a lenda alemã do tênis Boris Becker, vencedor de seis torneios de Grand Slam, foi libertado nesta quinta-feira (15/12) e deportado para Alemanha.

"Ele cumpriu sua sentença e não está sujeito a nenhuma restrição criminal na Alemanha", disse Christian-Oliver Moser, advogado do ex-tenista, à agência de notícias alemã DPA.

Becker, de 55 anos, foi condenado em abril por um tribunal britânico a dois anos e seis meses de prisão, por quatro crimes financeiros relacionados à sua falência em 2017. O júri considerou que o ex-tenista escondeu bens e empréstimos no valor de cerca de 2,5 milhões de libras (cerca de R$ 16 milhões) para evitar o pagamento das suas dívidas, que ascendem a cerca de 50 milhões de libras (R$ 323 milhões).

De acordo com a lei britânica, Becker deveria cumprir pelo menos metade da sentença para receber liberdade condicional – o que ocorreria em 29 de julho de 2023. No entanto, o ex-atleta aceitou ser deportado, beneficiando-se de um programa especial da Justiça britânica para detentos de pouca periculosidade, com o objetivo de desafogar o sistema penitenciário local e diminuir o custo de um preso para o governo.

"Qualquer cidadão estrangeiro condenado por um crime à prisão é considerado para deportação na primeira oportunidade", disse o Ministério do Interior em comunicado, se recusando a comentar diretamente sobre o caso de Becker, segundo a agência de notícias Reuters.

De acordo com a mídia britânica, o ex-atleta não poderá voltar ao Reino Unido até que se completem os dois anos e seis meses da sentença original.

Sem cidadania britânica

Becker é natural de Leimen, no estado alemão de Baden-Württemberg, mas mora desde 2012 em Londres. Ele, no entanto, não tem cidadania britânica.

De acordo com a revista alemã Der Spiegel, o ex-tenista chegou a Munique na tarde desta quinta-feira, em um voo fretado. Ao tabloide britânico The Sun, a mãe de Boris, Elvira Becker, de 87 anos, disse que o retorno do filho era o "melhor presente de Natal".

Em 2002, na Alemanha, Becker já havia sido condenado a dois anos de liberdade condicional e a pagar 500 mil euros (R$ 2,8 milhões) por sonegação de impostos entre 1991 e 1993.

Vencedor de seis torneios do Grand Slam e medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de 1992, em Barcelona, Becker foi também o tenista mais jovem campeão de Wimbledon (17 anos e 227 dias). Desde 2003, Becker ele é membro do Hall da Fama do Tênis Internacional.

Nos últimos anos, o ex-tenista se dividiu entre o trabalho de técnico, fazendo parte da equipe do sérvio Novak Djokovic, por exemplo, e o de comentarista, como para a emissora britânica BBC, durante o torneio de Wimbledon.

