Bono perde voz e interrompe show do U2 em Berlim

O grupo de rock irlandês U2 foi forçado a interromper um show em Berlim na noite deste sábado (01/09), diante de uma plateia de milhares de fãs, após haver executado algumas músicas, quando o cantor Bono perdeu a voz.

"Sentimos muito pelo cancelamento desta noite", disse o grupo, em comunicado divulgado em seu site, se referindo à interrupção do show da noite de sábado. "Bono estava em ótima forma e com grande voz antes do show, e estávamos todos ansiosos para a segunda noite em Berlim, mas depois de algumas músicas, ele sofreu uma perda completa de voz", prossegue o texto. "Não sabemos o que aconteceu e estamos recebendo orientação médica."

Este era o segundo e último concerto do grupo na capital alemã, como parte de sua turnê Experience + Innocence.

Depois das primeiras músicas, Bono pareceu ter problema com sua voz. Várias vezes, o cantor, de 58 anos, parou de cantar para beber de uma garrafa térmica.

Bono ainda conseguiu, com visíveis dificuldades, interpretar Beautiful Day, com ajuda do público presente na Mercedes-Benz Arena. Ao fim da música, ele pediu desculpas à plateia, anunciou que faria um intervalo "para ver o que estava acontecendo" com sua voz e saiu do palco, junto com a banda.

Um vídeo postado no Twitter pela revista EFTM mostra Bono dizendo ao público: "Acho que não podemos continuar". "Não é certo com vocês. É inútil".

O show foi, então, cancelado, e o público foi informado que poderia voltar para outro show do U2 em uma data futura.

"Como sempre, apreciamos a compreensão de nosso público e o apoio de todos os nossos fãs em Berlim e daqueles que viajaram de longe. Nós os atualizaremos muito em breve", diz a nota.

O próximo show do U2 está agendado para esta terça-feira em Colônia.

No primeiro show em Berlim, na sexta-feira, Bono condenou a recente violência de extrema direita na cidade de Chemnitz, no leste da Alemanha.

Durante o concerto, o slogan #wirsindmehr (somos mais) usado por contraprotestos na Alemanha contra a extrema direita também foi projetado no palco, sob aplausos da multidão. Sob essa hashtag, a banda punk alemã Die Toten Hosen fará um show gratuito em Chemnitz na segunda-feira.

MD/afp/dpa

----------------

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube | WhatsApp

| App | Instagram | Newsletter