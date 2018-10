Bolsonaro vai a 59%, contra 41% de Haddad, diz Datafolha

O candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) tem 59% das intenções de voto para o segundo turno das eleições, contra 41% de Fernando Haddad (PT), apontou uma pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (18/10), a dez dias da votação de 28 de outubro.

Esta é a segunda sondagem realizada pelo instituto desde o primeiro turno, em 7 de outubro. Bolsonaro subiu um ponto percentual em relação à primeira pesquisa, divulgada no dia 10, quando apareceu com 58% dos votos válidos. Haddad, consequentemente, encolheu um ponto.

A contagem de votos válidos, que exclui nulos, brancos e indecisos, é a mesma utilizada pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado da eleição. No primeiro turno, o ex-militar conquistou 46% dos votos válidos, e o petista, 29%.

Quando considerados os votos totais, o candidato do PSL tem 50% das intenções, contra 35% do rival. Outros 10% disseram que vão votar branco ou nulo – na sondagem anterior eram 8% – e 5% não souberam responder.

Bolsonaro vence Haddad com ampla vantagem em todas as regiões do Brasil, com exceção do Nordeste, um conhecido reduto petista. Ali, o ex-prefeito de São Paulo tem 53% das intenções de voto, contra 31% do capitão reformado.

Na região Sudeste, por outro lado, Bolsonaro aparece com 55%, e Haddad, com 29%. No Sul, o resultado traz uma vantagem ainda maior para o deputado: 61% a 27%.

O Datafolha também analisou a rejeição dos candidatos e a convicção de seus eleitores. Os entrevistados foram questionados em qual dos dois presidenciáveis eles votariam com certeza, talvez votassem ou não votariam de jeito nenhum.

Segundo a pesquisa, 48% votariam com certeza em Bolsonaro, enquanto 33% responderam o mesmo sobre Haddad. Outros 10% afirmaram que talvez votassem no candidato do PSL, contra os 12% que disseram talvez votar no presidenciável petista.

A rejeição de Haddad, no entanto, que era mais baixa do que a de Bolsonaro nas pesquisas antes do primeiro turno, agora supera a do ex-militar. Segundo o Datafolha, 54% não votariam de jeito nenhum no candidato do PT, enquanto 41% disseram o mesmo sobre seu adversário.

Além disso, o eleitorado de Bolsonaro é mais convicto: 95% dos entrevistados que declararam voto no presidenciável do PSL disseram que estão totalmente decididos. Outros 5% reconheceram que ainda podem mudar de voto.

Já entre os eleitores de Haddad, 89% estão totalmente convictos sobre sua escolha, enquanto 10% responderam que ainda podem mudar de opinião.

O Datafolha ouviu 9.137 eleitores em 341 municípios brasileiros, entre os dias 17 e 18 de outubro. A pesquisa, encomendada pela TV Globo e pelo jornal Folha de S. Paulo, tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

EK/ots

