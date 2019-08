Bolsonaro suspende radares móveis em rodovias federais

O mês de agosto em imagens

Confronto em Jerusalém

Forças de segurança israelenses e manifestantes palestinos entraram em confronto no Monte do Templo, em Jerusalém, no primeiro dia do Eid al-Adha (A Festa do Sacrifício, um festival muçulmano). Ao menos 14 palestinos e quatro policiais israelenses ficaram feridos. (11/08).