Bolsonaro em 25 frases polêmicas

Eleito presidente da República neste domingo (28/10), o capitão Jair Bolsonaro (PSL) colecionou dezenas de declarações polêmicas ao longo de décadas de carreira política.

As primeiras vieram à tona ainda na década de 1990, quando fora eleito para o primeiro de seus sete mandatos como deputado federal, cargo que ocupou até se candidatar ao Planalto. Entre os alvos de seus comentários controversos estão opositores, políticas públicas – como cotas raciais – e também grupos sociais, entre eles gays, negros, mulheres e imigrantes.

Bolsonaro também gerou polêmica ao se dizer favorável à tortura, ao reverenciar um coronel reconhecido pela Justiça como torturador durante a ditadura militar e ao sugerir que policiais que matam devem ser condecorados.

Seus posicionamentos já lhe renderam processos no Conselho de Ética na Câmara, diversos pedidos de cassação e condenações ao pagamento de multas por danos morais. Um dos casos o tornou réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por prática de apologia ao crime e injúria.

Confirma 25 frases polêmicas do capitão reformado, separadas por temas.

DITADURA E TORTURA

"O erro da ditadura foi torturar e não matar" (2008 e 2016)

Bolsonaro reiterou seu posicionamento sobre a ditadura militar no Brasil (1964-1985) no programa Pânico, da Rádio Jovem Pan, em julho de 2016, repetindo a mesma declaração proferida anos antes, em agosto de 2008, em discussão com manifestantes em frente ao Clube Militar, no Rio. O ato na ocasião protestava contra militares que se opunham a uma revisão da Lei da Anistia, a fim de levar à Justiça oficiais acusados de terem cometido crimes durante a ditadura.

"Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff [...] o meu voto é sim" (2016)

Em votação na Câmara em abril de 2016, Bolsonaro se posicionou a favor do impeachment da então presidente Dilma Rousseff com uma homenagem ao coronel Brilhante Ustra, reconhecido pela Justiça como torturador durante a ditadura militar. Morto em 2015, ele foi comandante do DOI-Codi em São Paulo, um dos maiores centros de repressão durante a ditadura, entre 1970 e 1974.

A fala rendeu ao deputado um processo no Conselho de Ética da Câmara por quebra de decoro parlamentar, mas o caso foi arquivado meses depois.

"Ele merecia isso: pau-de-arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura. Tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também" (1999)

Bolsonaro se referia a Chico Lopes, ex-presidente do Banco Central, que na ocasião invocou o direito de ficar calado na chamada CPI dos Bancos no Senado. "Sou favorável, na CPI do caso Chico Lopes, que tivesse pau-de-arara lá", disse ele em entrevista ao programa Câmera Aberta, da Band.

"Através do voto você não vai mudar nada nesse país, nada, absolutamente nada! Só vai mudar, infelizmente, se um dia nós partirmos para uma guerra civil aqui dentro, e fazendo o trabalho que o regime militar não fez: matando uns 30 mil, começando com o FHC, não deixar para fora não, matando! Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem, tudo quanto é guerra morre inocente." (1999)

A declaração foi feita também no programa Câmera Aberta. Bolsonaro chegou a sugerir o "fuzilamento" do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso em diferentes ocasiões. Em livro, seu filho, Flávio Bolsonaro, explica que a afirmação foi apenas uma alusão a uma declaração do avô de FHC, que teria falado em fuzilar a família real caso ela resistisse ao exílio.

FECHAR O CONGRESSO

"A atual Constituição garante a intervenção das Forças Armadas para a manutenção da lei e da ordem. Sou a favor, sim, de uma ditadura, de um regime de exceção, desde que este Congresso dê mais um passo rumo ao abismo, que no meu entender está muito próximo (1999)



Discurso na tribuna da Câmara em junho de 1999. No mesmo ano, questionado no programa Câmera Aberta, da Band, se fecharia o Congresso caso fosse presidente da República, Bolsonaro respondeu: "Não há a menor dúvida. Daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia! [...] O Congresso hoje em dia não serve para nada."



A declaração teve impacto, e Bolsonaro foi alvo de um pedido de processo por falta de decoro e crime contra a Lei de Segurança Nacional. A ação não foi para frente.

OPOSIÇÃO

"Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre. Vou botar esses picaretas para correr do Acre. Já que gosta tanto da Venezuela, essa turma tem que ir para lá" (2018)

Bolsonaro falava em ato de campanha no centro de Rio Branco em setembro. Com o tripé de uma câmera de vídeo, ele simulou segurar um fuzil e disparar tiros. Questionado por jornalistas mais tarde, defendeu ter se tratado de "figura de linguagem, hipérbole". Ainda assim, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, pediu a ele que esclarecesse a afirmação.

"Essa turma, se quiser ficar aqui, vai ter que se colocar sob a lei de todos nós. Ou vão para fora ou vão para a cadeia. Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria" (2018)

Bolsonaro se referia aos adversários do PT, com quem disputou o segundo turno das eleições. O discurso, em vídeo, foi transmitido em um telão na avenida Paulista, em São Paulo, durante uma manifestação de seus apoiadores uma semana antes da votação de 28 de outubro.

SEGURANÇA PÚBLICA

"[O policial] entra, resolve o problema e, se matar 10, 15 ou 20, com 10 ou 30 tiros cada um, ele tem que ser condecorado, e não processado" (2018)

Em entrevista ao Jornal Nacional, da TV Globo, em agosto, o então candidato reforçou seu entendimento, declarado diversas vezes, de que "violência se combate com mais violência", justificando que criminoso "não é ser humano normal". Em declarações anteriores, ele já havia dito que "policial que não mata não é policial" e que a "polícia brasileira tinha que matar é mais".

"Morreram poucos. A PM tinha que ter matado mil" (1992)

Sobre o Massacre do Carandiru, em 2 de outubro de 1992, em que agentes da Polícia Militar mataram 111 detentos durante repressão a uma rebelião na Casa de Detenção de São Paulo. A frase, uma das primeiras declarações públicas polêmicas de Bolsonaro, veio durante seu primeiro mandato como deputado federal pelo Rio de Janeiro, em resposta à comoção da sociedade diante do massacre e aos protestos indignados de organizações como a Anistia Internacional.

RELIGIÃO

"Somos um país cristão. Não existe essa historinha de Estado laico, não. O Estado é cristão. Vamos fazer o Brasil para as maiorias. As minorias têm que se curvar às maiorias. As minorias se adequam ou simplesmente desaparecem" (2017)

O discurso, gravado em vídeo e publicado no YouTube, foi feito durante um evento na Paraíba em fevereiro de 2017, diante de seus apoiadores.

MULHERES

"Eu jamais ia estuprar você porque você não merece" (2003 e 2014)

A frase foi dirigida à deputada Maria do Rosário (PT-RS), primeiro durante uma discussão nos corredores da Câmara em 2003, diante de vários jornalistas, depois repetida em 2014, dessa vez na tribuna da Casa. Em esclarecimento ao jornal Zero Hora na época, Bolsonaro disse que a colega "não merece [ser estuprada] porque ela é muito feia, não faz meu gênero, jamais a estupraria".

Em 2015, o então deputado foi condenado a pagar uma indenização de 10 mil reais à parlamentar petista por danos morais. Em relação ao mesmo caso, ele é réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por prática de apologia ao crime e injúria.

"Por isso o cara paga menos para a mulher [porque ela engravida]" (2014)

Em entrevista ao jornal Zero Hora, Bolsonaro sugeriu que o Brasil tem muitos direitos trabalhistas e, por isso, é uma "desgraça ser patrão no nosso país". "Quando [a mulher] voltar [da licença-maternidade], vai ter mais um mês de férias. Então, no ano, ela vai trabalhar cinco meses", afirmou. "Quem vai pagar a conta? É o empregador."

Em 2016, ele reiterou, em entrevista ao programa Superpop, da RedeTV, que "não empregaria [homens e mulheres] com o mesmo salário". "Mas tem muita mulher que é competente."

"Foram quatro homens. A quinta eu dei uma fraquejada, e veio uma mulher" (2017)

A declaração sobre seus cinco filhos, tachada de sexista, foi umas das diversas frases polêmicas proferidas pelo então deputado do PSC durante uma palestra no Clube Hebraica, no Rio de Janeiro, em abril de 2017. Ele já havia se lançado como possível candidato ao Planalto.

GAYS

"Para mim é a morte. Digo mais: prefiro que morra num acidente do que apareça com um bigodudo por aí. Para mim ele vai ter morrido mesmo" (2011)

Em entrevista à revista Playboy, Bolsonaro afirmou que "seria incapaz" de amar um filho homossexual e acrescentou que ter um casal gay como vizinho desvaloriza imóveis. "Sim, desvaloriza! Se eles andarem de mão dada, derem beijinho, vai desvalorizar", declarou. "Não sou obrigado a gostar de ninguém. Tenho que respeitar, mas, gostar, eu não gosto."

"O filho começa a ficar assim meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. Tá certo?" (2010)

Deputado pelo PP, Bolsonaro fez essa declaração no programa Participação Popular, da TV Câmara, que discutia um então projeto de lei para proibir a punição corporal na educação de crianças. À época, ele fazia parte da Comissão de Direitos Humanos e Minorias (CDHM) da Casa. Conhecida como Lei da Palmada ou Lei Menino Bernardo, a regra entrou em vigor em 2014.

"90% desses meninos adotados [por um casal gay] vão ser homossexuais e vão ser garotos de programa com toda certeza"

A afirmação, em vídeo antigo sem data, foi reproduzida durante uma entrevista de Bolsonaro no programa Agora é tarde, da Band, em 2012. Questionado pelo apresentador Danilo Gentili sobre a fonte daquele dado, o deputado diz não ter "base nenhuma". "É indiferente", afirma, sugerindo ser uma "tendência" que filhos de casais homossexuais sejam também homossexuais.

"Não existe homofobia no Brasil. A maioria dos que morrem, 90% dos homossexuais que morrem, morre em locais de consumo de drogas, em local de prostituição, ou executado pelo próprio parceiro" (2013)

Em entrevista à minissérie documentário Out there, exibida pela emissora britânica BBC, Bolsonaro disse ao apresentar Stephen Fry que "a sociedade brasileira não gosta de homossexual". "Nós não perseguimos. [...] Não gostar não é a mesma coisa que odiar. Você não gosta dos talibãs." Gay assumido, Fry descreveu o encontro como "um dos mais estranhos e sinistros" de sua vida.

AIDS

"O cara vem pedir dinheiro para mim para ajudar os aidéticos. A maioria é por compartilhamento de seringa ou homossexualismo. Não vou ajudar porra nenhuma! Vou ajudar o garoto que é decente" (2011)

A declaração foi feita em entrevista à revista Playboy. Questionado pelo repórter se ele acredita que a aids é consequência direta da homossexualidade, ele respondeu: "Em grande parte, sim. As questões de mulheres casadas que contraem o vírus, muitas vezes elas pegam pelo marido, que é bissexual e leva para dentro de casa."

INDÍGENAS

"Ele devia ir comer um capim ali fora para manter as suas origens" (2008)

O então deputado se referia ao índio Jacinaldo Barbosa, que lhe jogou um copo de água durante uma audiência pública na Câmara para discutir a demarcação da reserva indígena Raposa/Serra do Sol.

Ao longo da corrida eleitoral, o capitão reformado se mostrou diversas vezes contrário aos direitos indígenas, prometendo acabar com o que chamou de "ativismo ambiental xiita". "Se eu chegar lá, não vai ter um centímetro demarcado para reserva indígena ou para quilombola", disse.

NEGROS

"Fui num quilombola [sic] em Eldorado Paulista. O afrodescendente mais leve lá pesava sete arrobas. Não fazem nada! Acho que nem para procriadores servem mais" (2017)

A afirmação, em palestra no Clube Hebraica, no Rio, rendeu a ele uma denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) pelo crime de racismo e discriminação. Em setembro deste ano, Bolsonaro acabou sendo absolvido das acusações pelo STF. A maioria dos ministros entendeu que, "por pior que tenham sido", as declarações se inserem na liberdade de expressão. O capitão defendeu que ser contra as reservas quilombolas não é ser racista.

POLÍTICAS AFIRMATIVAS

"Quem usa cota, no meu entender, está assinando embaixo que é incompetente. Eu não entraria num avião pilotado por um cotista. Nem aceitaria ser operado por um médico cotista" (2011)

Em entrevista ao programa CQC, da Band, Bolsonaro afirmou ser contra cotas raciais por entender que o ingresso em universidades e concursos públicos deve ser por mérito. Em julho deste ano, no programa Roda Viva, da TV Cultura, ele reafirmou sua posição, negando que haja uma dívida histórica do Brasil com os afrodescendentes. "Que dívida? Eu nunca escravizei ninguém na minha vida", afirmou. "O negro não é melhor do que eu, e nem eu sou melhor do que o negro."

"Isso não pode continuar existindo. Tudo é coitadismo. Coitado do negro, coitado da mulher, coitado do gay, coitado do nordestino, coitado do piauiense. Vamos acabar com isso" (2018)

Dias antes do segundo turno, em entrevista à TV Cidade Verde, do Piauí, Bolsonaro reiterou que a política de cotas no Brasil está "totalmente equivocada" e reforça o preconceito, referindo-se a políticas afirmativas de governos anteriores como "coitadismos".

IMIGRANTES

"A escória do mundo está chegando ao Brasil como se nós não tivéssemos problema demais para resolver" (2015)

O então deputado se referia aos "marginais do MST, dos haitianos, senegaleses, bolivianos e tudo que é escória do mundo" que tem pedido refúgio ao Brasil. "Os sírios estão chegando também", afirmou, em entrevista ao Jornal Opção, de Goiás.

DIREITOS HUMANOS

"Se eu chegar lá, não vai ter dinheiro para ONG. Esses inúteis vão ter que trabalhar" (2017)

A declaração foi outra que gerou polêmica durante sua palestra no Clube Hebraica, no Rio. Antes, em 2015, ele já afirmara que, se um dia fosse eleito presidente, "o pessoal da Anistia Internacional não mais interferiria na vida interna do país". Em 7 de outubro, em discurso de agradecimento pela votação no primeiro turno, prometeu "botar um ponto final em todos os ativismos no Brasil".

AUXÍLIO-MORADIA

"Como eu estava solteiro na época, esse dinheiro do auxílio-moradia eu usava para comer gente (2018)

Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo em janeiro, o então candidato respondia a um questionamento sobre o auxílio-moradia que recebia da Câmara, mesmo tendo imóvel próprio em Brasília. "O dinheiro foi gasto em alguma coisa. Ou você quer que eu preste continha: olha, recebi 3 mil, gastei 2 mil em hotel, vou devolver mil. Tem cabimento isso?"

