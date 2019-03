Bolsonaro e Piñera rejeitam intervenção militar na Venezuela

O preço da hiperinflação na Venezuela

Mudança em vão

Com a nova moeda, este quilo de queijo passará a custar "apenas" 75 bolívares soberanos. No entanto, especialistas partem do princípio que a inflação seguirá galopante, como nos anos anteriores. A reforma monetária provavelmente não trará nenhum benefício à população da Venezuela.

Autoria: Ashutosh Pandey (av)