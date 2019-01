Bolsonaro e Macri buscam consensos para além da Venezuela

No crepúsculo dos governos de esquerda na América Latina, com a crise venezuelana no cerne do debate regional, o primeiro encontro entre os presidentes Jair Bolsonaro e Mauricio Macri pode dar pistas sobre a capacidade de uma nova geração de líderes conservadores de pôr em prática algo além da alternativa ideológica que tanto postulam.

Bolsonaro e Macri se encontram nesta quarta-feira (16/01), em Brasília, com a certeza de um consenso em relação à Venezuela e a expectativa de poder demonstrar união entre essas duas potências latino-americanas em outros temas. O discurso tem semelhanças, mas eles ainda precisam demonstrar que são capazes de estruturar algo mais do que palavras em comum.

Os bons laços econômicos entre os dois países jogam a seu favor. O Brasil é o terceiro maior parceiro comercial da Argentina – e o mesmo ocorre na direção oposta da relação comercial. "No entanto, isso também significa que não há muito mais a crescer nessa área", observa o cientista político Leonardo Bandarra, do Instituto Alemão de Estudos Globais e Regionais (Giga).

Porém, a negociação na área econômica fica complicada quando se toca num dos pontos de maior expectativa: o Mercosul. Em tese, as inclinações liberais de ambos os presidentes deveriam facilitar um acerto. Só que, para tirar o bloco do marasmo, será preciso mais do que coincidências ideológicas.

A cientista política argentina María Esperança Casullo demonstra ceticismo. "Não parece que Macri ou Bolsonaro tenham muito entusiasmo pelo Mercosul", comenta. "Até agora não se tem visto uma melhor coordenação em nível supranacional."

Um acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia (UE), que tem sido adiado constantemente, é justamente outra das principais questões na agenda. Macri tem sido um forte defensor do acordo. No entanto, Bolsonaro anunciou que revisará tudo o que foi negociado pelo governo do presidente Michel Temer, sob o argumento de que este cedeu à agenda multilateral argentina devido à sua fraqueza institucional.

"Talvez seja mais difícil com Bolsonaro", observa Bandarra. Dentro do Executivo brasileiro existem três perfis políticos bem diferenciados – liberais, militares e conservadores –, que representam uma complexa constelação de interesses. No entanto, o cientista político afirma acreditar que obstáculos ainda maiores podem surgir do lado europeu, devido à relutância de França e Alemanha em negociar com Bolsonaro.

Em comum acordo sobre Maduro

Parece claro que Bolsonaro e Macri compartilham a mesma posição em relação à situação turbulenta na Venezuela, especialmente depois que o presidente Nicolás Maduro iniciou um novo mandato em 10 de janeiro, mas foi declarado formalmente um "usurpador" da presidência pela Assembleia Nacional cinco dias depois.

Argentina e Brasil são membros do Grupo de Lima, um mecanismo político formado por 12 países latino-americanos para abordar a crise venezuelana e que concordou em 4 de janeiro – exceto o México – em não reconhecer o novo governo de Maduro. O Grupo de Lima defende que o poder na Venezuela seja transferido à Assembleia Nacional.

Não há dúvidas de que a Venezuela é um ponto de consenso, comenta Bandarra. Mas o que Macri e Bolsonaro poderiam fazer para promover uma mudança em Caracas? "Eles não podem fazer muito mais bilateralmente", diz. Porém, na próxima reunião do Mercosul, os dois líderes poderiam ir além. "Eles poderiam recorrer a sanções sob a cláusula democrática" do bloco, afirma.

Macri de olhos nas eleições

Com a eleição presidencial argentina ainda em 2019, e tendo em vista que Macri deverá ter poucas conquistas econômicas para apresentar ao seu eleitorado, a segurança pública passou a ser uma das questões que ganhou importância na agenda da Casa Rosada.

Para Casullo, trata-se de uma "bolsonarização" do discurso do presidente argentino. "Não era seu plano original, mas o governo de Macri não tem muitas outras áreas para mostrar êxitos", afirma a pesquisadora.

A segurança marítima, segundo Bandarra, é uma área de cooperação da qual a Argentina pode tirar proveito. Assim como a segurança na fronteira. "A questão do tráfico de drogas não entrará na agenda comum com tanta força por causa das diferenças entre os dois governos", prevê Bandarra. "Mas a segurança na fronteira, sim."

O especialista enfatizou que uma prova disso é que a reforma militar promovida pelo governo de Macri foi "influenciada pela intervenção que ocorreu no Rio de Janeiro, embora na Argentina o envolvimento das Forças Armadas continue sendo um tabu".

Mas o compromisso com a segurança, um dos estandartes políticos de Bolsonaro, não precisa obrigatoriamente resultar nos mesmos frutos no país vizinho. "É uma estratégia que tem seus riscos. A Argentina não é o Brasil, aqui há uma tradição de uma linguagem de direitos humanos que nasceu da transição à democracia. No Brasil isso não existe da mesma maneira", aponta Casullo.

Isso, aliado à situação de que Macri carece do fator inovador que acompanhou Bolsonaro, torna difícil para o presidente argentino obter resultados eleitorais semelhantes. Jogar com as cartas de Bolsonaro e repetir seu discurso pode acabar saindo caro nas urnas. "Se Macri se mover muito para a direita, ele poderá perder o apoio crítico", resume Casullo.

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| WhatsApp | App | Instagram | Newsletter