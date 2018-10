Bolsonaro divulga vídeo com apoiador gay

O presidenciável do PSL Jair Bolsonaro usou as redes sociais para divulgar neste domingo (14/10) um vídeo em que aparece ao lado do pernambucano Lili Ferraz, um dos maquiadores mais famosos do Brasil e assumidamente gay.

"Pessoal, estou aqui hoje no Rio tendo o prazer maravilhoso de conhecer aqui essa figura linda que é o Bolsonaro. Longe do que falam, é uma pessoa maravilhosa, pensa igual a mim. Tá bom?", diz o maquiador, ao lado do presidenciável, que permanece rijo, com as mãos nas costas, e reage com um riso que aparenta pouco conforto com a situação.

Em seguida, Ferraz pede para Bolsonaro mandar um abraço para "algumas pessoas da minha família, que te amam" e também "alguns amigos meus homossexuais, que não têm medo e que te adoram também. São raríssimos os amigos que não gostam."

O deputado então, afirma: "Todos nós do Brasil, somos seres humanos, brasileiros, patriotas, cumpridores dos nossos deveres, e a opção de cada um interessa apenas pra ela (sic). O Estado não tem que interferir nessa área".

Depois de agradecer o apoio de Lili Ferraz e antes de mandar o abraço solicitado pelo maquiador, Bolsonaro diz que o país precisa de "segurança, emprego e de meios para que todos possam ser felizes”.

Bolsonaro lidera a corrida presidencial, de acordo com as sondagens mais recentes. Na primeira pesquisa de intenção de voto para o segundo turno, realizada pelo Datafolha e divulgada na quarta-feira, o capitão reformado aparece com 58% dos votos válidos, enquanto Fernando Haddad (PT) tem 42%.

MD/efe/ots

