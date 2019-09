Bolsonaro cancela participação em encontro sobre Amazônia

O presidente Jair Bolsonaro cancelou nesta segunda-feira (03/09) sua participação em uma reunião com líderes dos demais países da região amazônica, afirmou o porta-voz do palácio do Planalto, Otávio do Rêgo Barros.

A reunião marcada para esta sexta-feira na cidade de Letícia, na Colômbia, havia sido agendada após a comoção internacional e as críticas recebidas pelo governo brasileiro em relação às queimadas na Amazônia. Além de Bolsonaro, estariam presentes na reunião os presidentes da Colômbia, Peru, Equador, Bolívia, Guiana e Suriname. Apesar de fazer parte da região, a Venezuela não foi convidada.

A intenção do governo era que, ao final do encontro, os países vizinhos assinassem uma declaração conjunta em favor da defesa da soberania nacional brasileira e contra o que Bolsonaro classifica de uma ameaça de "internacionalização" da região amazônica.

"Por questões de orientação médica, o presidente precisará a partir da sexta-feira entrar em dieta líquida. A consequência disso é praticamente inviabilizar uma viagem a Letícia nesse momento", disse Rêgo Barros.

Bolsonaro poderá enviar um representante a Letícia. Rêgo Barros, porém, disse que "pela importância que ele atribuiu ao tema", o presidente prefere o adiamento da reunião para que ele possa ir pessoalmente ao encontro com os líderes em uma nova data.

No próximo domingo, Bolsonaro terá que retirar uma hérnia surgida no local das cirurgias anteriores, feitas em razão da facada que levou durante a campanha eleitoral do ano passado.

Em agosto deste ano, foram registrados 30.901 focos de incêndio no bioma Amazônia, segundo dados do Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Esse é o maior número registrado para o mês desde 2010, quando houve 45.018 focos. Especialistas afirma que os incêndios devem aumentar ainda mais em setembro.

Registros dos últimos 15 anos indicam que o número de focos de queimada em setembro costumam ultrapassar os de agosto, com exceção de 2010.

