Bolsonaro anuncia reforma e troca comando de seis ministérios

O mês de março em imagens

Lula diz que Lava Jato "desapareceu" da sua vida e critica Bolsonaro

Em seu primeiro discurso após recuperar os direitos políticos, o ex-presidente Lula criticou nesta quarta-feira as políticas do governo Bolsonaro para lidar com a pandemia, disse que a Lava Jato promoveu contra ele a maior "mentira jurídica" da história do país e afirmou que conversará com empresários para defender uma política econômica que gere emprego e renda para os mais pobres. (10/03)