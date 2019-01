Bolsonaro é internado para passar por cirurgia

O presidente Jair Bolsonaro deu entrada neste domingo (27/01) no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Nas próximas horas, ele passará por exames e avaliação pré-operatória. Na segunda-feira, ele será submetido a uma cirurgia de retirada de uma bolsa de colostomia.

O presidente usa a bolsa desde setembro do ano passado, quando levou uma facada em um evento de campanha.

Será a terceira vez que Bolsonaro vai passar por uma cirurgia desde o ataque. Desta vez, o procedimento é considerado menos arriscado que os anteriores e deve durar entre três e quatro horas. Bolsonaro vai receber anestesia geral e terá o abdômen novamente aberto, desta vez para retirar a bolsa e religar as partes do intestino grosso que estavam separadas.

Bolsonaro voou de Brasília a São Paulo acompanhado de vários de seus ministros, sua mulher, Michelle, e um de seus filhos, o deputado federal Eduardo (PSL-SP).

Na noite de sábado, o porta-voz do Planalto, Otávio Santana do Rêgo Barros, disse que o presidente será operado na segunda às 6h. Depois do procedimento, ficará em repouso durante 48 horas.

Neste período, ele será substituído pelo vice-presidente Hamilton Mourão, que já assumiu o cargo interinamente nesta semana durante a viagem de Bolsonaro ao Fórum Econômico Mundial de Davos.

Após as 48 horas, Bolsonaro, de 63 anos, deve voltar a desempenhar as atividades como presidente. No entanto, ele planeja permanecer em São Paulo por um período estimado em 10 dias.

Inicialmente marcada para o dia 12 de dezembro, a cirurgia foi adiada em novembro após uma série de exames que apontaram uma inflamação do peritônio e processo de aderência entre as alças intestinais. O peritônio é uma membrana que recobre a parede abdominal, incluindo o intestino grosso, região que foi afetada pela facada sofrida por Bolsonaro.

Bolsonaro foi alvo de um ataque a faca em 6 de setembro, quando participava de um ato de campanha em Juiz de Fora (MG). Após o atentado, ele fez uma cirurgia inicial na Santa Casa de Juiz de Fora e depois uma segunda, já no Einstein. Ele permaneceu três semanas internado e recebeu alta no final de setembro.

O autor do ataque, Adélio Bispo de Oliveira, de 40 anos, segue preso na penitenciária federal de segurança máxima de Campo Grande.

