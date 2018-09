Bolsonaro é esfaqueado durante ato de campanha

O candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSL) foi atingido no abdômen por um golpe de faca nesta quinta-feira (06/09), durante um evento de campanha na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. O quadro dele é considerado estável.

"Jair Bolsonaro sofreu um atentado agora em Juiz de Fora, uma estocada com faca na região do abdômen. Graças a Deus, foi apenas superficial e ele passa bem", afirmou um dos filhos do presidenciável, o deputado estadual Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), no Twitter.

Segundo o jornal Folha de S. Paulo, o candidato foi encaminhado ao centro cirúrgico da Santa Casa de Juiz de Fora para verificar a gravidade do ferimento. Os médicos teriam constatado lesões no intestino.

A Polícia Federal informou que um suspeito foi detido. "O agressor foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia da PF naquele município. Foi instaurado inquérito policial para apurar as circunstâncias do fato", diz uma nota. Bolsonaro contava com escolta de policiais federais no momento do incidente.

O suspeito foi identificado como Adelio Bispo de Oliveira, de 40 anos. Em seu perfil no Facebook, ele diz ser natural da cidade de Montes Claros (MG) e fez várias postagens críticas ao deputado.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento da agressão. Bolsonaro é erguido nos ombros por um de seus apoiadores, em meio a dezenas de pessoas, quando sofre um golpe na região da barriga. Em outra gravação, ele aparece sendo retirado do local, carregado por vários homens.

Políticos foram rápidos em condenar o ataque. Em evento no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer disse ser "lamentável para a democracia". "Isso revela algo que devemos nos conscientizar. É intolerável a intolerância que tem havido na sociedade brasileira. É intolerável que falseiem dados na campanha eleitoral", afirmou.

Adversário de Bolsonaro na corrida eleitoral, Ciro Gomes (PDT) escreveu no Twitter: "Acabo de ser informado que o deputado Jair Bolsonaro sofreu um ferimento a faca. Repudio a violência como linguagem política, solidarizo-me com meu opositor e exijo que as autoridades identifiquem e punam o ou os responsáveis por esta barbárie."

Fernando Haddad, candidato a vice-presidente na chapa do PT, descreveu a agressão como "absurda" e "lastimável". "Nós, democratas, temos que garantir o processo tranquilo e pacífico e reforçar o papel das instituições", disse o petista durante entrevista ao canal MyNews.

"A violência contra o candidato Jair Bolsonaro é inadmissível e configura um duplo atentado: contra sua integridade física e contra a democracia", declarou a candidata à Presidência pela Rede, Marina Silva. "Este atentado deve ser investigado e punido com todo rigor. A sociedade deve refutar energicamente qualquer uso da violência como manifestação política."

Henrique Meirelles, candidato dp MDB, afirmou: "Lamento todo e qualquer tipo de violência. O Brasil precisa encontrar o equilíbrio e o caminho da paz. Temos que ter serenidade para apaziguar a divisão entre os brasileiros. Desejo o pronto restabelecimento do candidato Bolsonaro."

"Sobre o episódio da facada no candidato Jair Bolsonaro, quero afirmar aqui que repudio todo e qualquer ato de violência. Por isso a violência nunca deve ser estimulada. Eu não estimulo", disse, por sua vez, o candidato Alvaro Dias (Podemos).

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) também manifestou "repúdio ao ato de violência". "A democracia não comporta esse tipo de situação. [...] Neste momento, cabe a reflexão a respeito do momento marcado por extremismos, por discursos de ódio e apologia à violência. Tudo isso apenas estimula mais violência, numa situação que prejudica a todos", diz a nota.

