Black Lives Matter

Novas imagens mostram George Floyd implorando a policiais antes de ser morto

[Vídeo] Um novo vídeo com imagens captadas por uma câmera policial foi exibido na quarta-feira (31/01) em um tribunal em Minneapolis, nos EUA. No vídeo, George Floyd implora aos policiais para não ser ferido durante a sua prisão. As imagens mostram ainda o policial Derek Chauvin com o joelho no pescoço de Floyd por mais de nove minutos, enquanto Floyd diz: "Eu não consigo respirar".