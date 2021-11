Bioplástico ou plástico?

Embora a gente nem sempre preste atenção às etiquetas das roupas, o poliéster pode ser encontrado em muitas delas. Praticamente metade da produção global de fibras é de poliéster. Esse material, como muitos outros materiais sintéticos, é um problema para o meio ambiente. Não dá para ser reciclado? Vamos responder no Futurando desta semana.

E se usarmos bioplásico em vez de plástico na nossa rotina? Ajudaremos o planeta a se recuperar, descartando na natureza um produto de menor impacto ambiental? A verdade é que não se pode dizer que todo bioplástico é sustentável. É fundamental saber a origem, já que a matéria-prima usada na fabricação, muitas vezes, vem de monoculturas, como milho e soja.

Você já ouviu falar da chamada pegada de carbono? Ou seja, a quantidade de poluentes emitidos de maneira individual, seja por uma pessoa, empresa, ou evento, por exemplo. Fazer com que a gente tenha consciência da nossa responsabilidade pelo que está acontecendo no planeta pode ser exatamente a estratégia de empresas poluidoras. Assim, elas se livram da culpa. Vamos discutir até que ponto nossa interferência com pequenas atitudes tem um grande impacto.