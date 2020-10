Bilionário chinês esnoba EUA no maior IPO da história

A empresa chinesa de tecnologia financeira Ant, proprietária da gigante de pagamentos online Alipay, anunciou nesta segunda-feira (26/10) que espera obter mais de 34 bilhões de dólares com seu ingresso nas bolsas de valores.

Isso seria a maior oferta pública inicial (em inglês IPO) da história, superando a da petrolífera saudita Saudi Aramco, que detém o recorde de 25,6 bilhões de dólares com seu IPO, em dezembro de 2019, na bolsa de valores de Riad.

O valor total do Ant Group chegaria a 312 bilhões de dólares, pois só 11% das ações serão comercializadas.

A empresa decidiu deixar de lado os mercados financeiros dos Estados Unidos e anunciou que suas ações serão comercializadas de forma equitativa nas bolsas de valores de Xangai e Hong Kong.

Com isso, o dono da empresa, o bilionário chinês Jack Ma, responde a um chamado do governo chinês, que quer que as maiores empresas chinesas negociem suas ações nas bolsas de valores chinesas.

A esnobada nos americanos ocorre em meio às tensões entre Estados Unidos e China. “É a primeira vez que uma abertura de capital tão importante, a mais importante da história da humanidade, será feita fora de Nova York", declarou Ma em Xangai.

O Ant Group, ligado à líder do comércio eletrônico na China, a Alibaba, é um ator essencial no pagamento eletrônico em seu país com o serviço Alipay. O grupo comunicou ter um volume anual de transações superior a 14,4 bilhões de dólares e mais de 700 milhões de usuários ativos por mês.

O grupo de Jack Ma anunciou que venderá, a partir da próxima terça-feira, 1,67 milhões de ações a 80 dólares por unidade na bolsa de Hong Kong e a mesma quantidade por 68,8 iuanes a unidade em Xangai.

Ma é a pessoa mais rica da China, com uma fortuna estimada em 61 bilhões de dólares, e a 17ª do mundo.

