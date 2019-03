Bilionária russa morre em acidente aéreo na Alemanha

Uma das mulheres mais ricas da Rússia morreu neste domingo (31/03) está entre as vítimas fatais da queda de um avião de pequeno porte em Egelsbach, uma cidade próxima de Frankfurt, na Alemanha. Outras duas pessoas morreram no acidente.

Natalia Fileva, de 55 anos, era coproprietária da S7 Airlines, a segunda maior companhia aérea da Rússia. Segundo a revista Forbes, em 2018, a fortuna de Fileva foi estimada em 600 milhões de dólares (2,3 bilhões de reais), o que a posicionava como a quarta mulher mais rica da Rússia. Ela também era presidente do conselho de administração do Grupo S7.

O acidente envolveu um avião monomotor Epic LT, que tem capacidade para transportar seus pessoas. A aeronave havia decolado de Cannes, no sul da França. Segundo as autoridades alemãs, a aeronave caiu por volta de 15h30 do horário local (10h30 em Brasília) quando se preparava para pousar no aeroporto de Egelsbach, que recebe principalmente aviões particulares e de pequeno porte.

Após a queda, o avião pegou fogo. Os outros dois ocupantes do voo não foram identificados. A polícia local acredita que eles também eram cidadãos russos. As autoridades ainda investigam as causas do acidente.

Viatura da polícia que se dirigia ao local do acidente se chocou com outro veículo. Duas pessoas morreram

O grupo S7 confirmou que Fileva está entre as vítimas da queda. "Em 31 de março de 2019, Natalia Fileva, acionista da S7 Airlines, morreu aos 55 anos durante a descida de um avião privado da Epic-LT (...). A causa da tragédia ainda não é conhecida", disse a empresa em um comunicado.

O acidente ainda teve outro desenrolar trágico. Logo após a queda, um veículo da polícia que se dirigia para o local do acidente se chocou de frente com outro carro em uma estrada próxima do aeroporto. Três policiais que estavam na viatura ficaram feridos. Dois passageiros do outro veículo morreram.

