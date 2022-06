Bilhete único mensal de 9 euros entra em vigor na Alemanha

Entrou em vigor na Alemanha, nesta quarta-feira (01/06), o bilhete único mensal que permite o uso do transporte público em todo o país por apenas 9 euros (R$ 47) mensais. O plano faz parte de um pacote de medidas de alívio financeiro devido ao aumento dos preços de energia causado pela invasão da Ucrânia pela Rússia. O desconto é válido para os meses de junho, julho e agosto.

Com os bilhetes, os passageiros podem viajar por toda a Alemanha usando toda a rede de transporte público do país – de ônibus, bondes, metrôs, trens urbanos e trens regionais. Algumas balsas em Berlim e Hamburgo também estão incluídas no pacote.

Mas atenção: alguns trens regionais, operados pelo departamento de transporte de longa distância da estatal alemã Deutsche Bahn, não estão incluídos no pacote – assim como todos os trens e ônibus de longa distância. O bilhete também não dá direito a levar uma bicicleta.

Qualquer pessoa pode adquirir o bilhete, incluindo residentes estrangeiros e turistas. O bilhete leva o nome do comprador, não sendo transferível. A oferta está disponível para compra no site da Deutsche Bahn, além dos aplicativos das inúmeras empresas de transporte público, máquinas de venda automática e lojas.

Crianças de até de seis anos podem viajar gratuitamente, mas não há descontos para as maiores de seis anos. Cada bilhete vale até o fim do mês em que foi comprado e é basicamente restrito a conexões domésticas. Mas há exceções: em algumas regiões fronteiriças, as empresas locais de transporte público têm acordos com cidades estrangeiras vizinhas.

Por exemplo, uma região do extremo sudeste da Baviera oferece a comutação para as proximidades de Salzburgo, na Áustria; e a cidade de Aachen, no extremo oeste da Alemanha, mantém parceria com municípios belgas e holandeses. Esses acordos permanecem válidos para os bilhetes de 9 euros.

Abono também nos combustíveis

Os titulares de mensalidades ou anuidades e de passes estudantis foram contactados pelas respectivas empresas de transporte público e receberão um reembolso. Nenhum titular de bilhetes mensais ou anuais terá de pagar mais de 9 euros por mês para usar o transporte público na Alemanha entre junho e agosto.

O governo federal subsidiará as passagens reduzidas com 2,5 bilhões de euros, mas os estados e os municípios devem organizar a implementação do projeto de forma independente. As autoridades esperam que, além e reduzir custos para viajantes frequentes, os bilhetes atraiam mais clientes para o transporte público, mais sustentável.

Porém os motoristas também terão alívio financeiro na forma de um corte dos impostos sobre combustíveis. A medida pretende reduzir em quase 0,30 euro o preço do litro da gasolina, e em mais de 0,14 euro o do diesel. Alguns economistas alertam que o subsídio aos combustíveis pode tornar menos atraente o uso do transporte público.

pv/av (DW, ots)