Biden testa positivo para covid e cancela discurso em evento

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, testou positivo para covid-19 durante viagem nesta quarta-feira (17/07) a Las Vegas e está apresentando "sintomas leves" da infecção, informou a Casa Branca.

A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, informou em nota que Biden embarcou para sua casa em Delaware, para "se isolar e continuar a realizar todas as suas funções plenamente durante esse período".

A notícia foi inicialmente compartilhada pela presidente da organização UnidosUS, Janet Murguía, que disse aos convidados da conferência anual do grupo em Las Vegas que o presidente americano não poderia comparecer, como programado, porque testou positivo para o vírus.

Kevin O'Connor, médico do presidente, disse em uma nota que Biden "se apresentou esta tarde" com sintomas no trato respiratório superior, "incluindo rinorreia (coriza) e tosse não produtiva, com mal-estar geral".

Antes do diagnóstico, Biden cumprimentou clientes do restaurante mexicano Original Lindo Michoácan em Las Vegas Foto: Susan Walsh/AP Photo/picture alliance

Após o teste positivo para covid-19, foi prescrito a Biden o antiviral Paxlovid e ele já tomou sua primeira dose, disse O'Connor.

Biden estava programado para falar no evento da UnidosUS em Las Vegas, como parte de um esforço para falar a eleitores da comunidade latina americana.

O presidente já havia estado no restaurante mexicano Original Lindo Michoácan em Las Vegas, onde cumprimentou os clientes e estava programado para dar uma entrevista à emissora de língua espanhola Univision.

"Condição médica" pode provocar desistência

Nesta mesma quarta, Biden disse em uma entrevista à BET News que reconsideraria sua decisão de permanecer na campanha eleitoral de novembro se fosse diagnosticado com uma "condição médica".

Questionado sobre as circunstâncias que o levariam a reconsiderar sua permanência na disputa, Biden respondeu: "Se eu tivesse uma condição médica que aparecesse, se alguém, se os médicos viessem até mim e dissessem 'você tem esse ou aquele problema'".

Essa é a primeira vez que Biden deixa a porta aberta para a possibilidade de renunciar à sua candidatura presidencial diante da crescente pressão dentro do partido para que o faça, à qual ele tem respondido de forma desafiadora.

Na entrevista à BET News, Biden também admitiu que, em 2020, ele disse que "seria um candidato de transição" e que, em 2024, passaria o bastão a outra pessoa. "Mas não previ que as coisas ficariam tão divididas. Sinceramente, acho que a única coisa que a idade traz é um pouco de sabedoria, e acho que já provei que sei como fazer as coisas pelo país. E não quero abrir mão disso”, acrescentou.

md (AP, AFP)