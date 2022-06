Biden recebe Bolsonaro em cúpula esvaziada

Uma potencial tensa reunião entre os presidentes de Brasil e Estados Unidos é esperada para esta quinta-feira (09/06) na Cúpula das Américas, que começou segunda e vai até esta sexta-feira em Los Angeles. Esta será a primeira vez que Jair Bolsonaro, um admirador declarado do ex-mandatário americano republicano Donald Trump, se encontrará com o democrata Joe Biden.

A primeira reunião bilateral entre Bolsonaro e Biden ocorrerá, portanto, um ano e meio depois que o democrata assumiu o governo dos EUA. Após Trump ser derrotado na eleição de novebro de 2020, Bolsonaro não escondeu sua insatisfação com a vitória de Biden.

O presidente americano, por outro lado, até mesmo antes de ser eleito, fez advertências contra a política ambiental do líder brasileiro.

Quando Bolsonaro aceitou o convite para a cúpula, a agência de notícias americana AP informou que ele havia pedido para Biden não questioná-lo sobre seus constantes ataques contra o sistema eleitoral brasileiro. Na ocasião, a AP citou três ministros do gabinete de Bolsonaro sob a condição de anonimato.

O conselheiro de segurança nacional de Biden, Jake Sullivan, negou que o presidente americano tivesse concordado com quaisquer condições para o encontro com o brasileiro.

Segundo Sullivan, não haverá temas proibidos na conversa e os dois líderes devem abordar o tema de "eleições livres, transparentes e democráticas".

Os americanos ofereceram a reunião bilateral para Bolsonaro como forma de atrair a presença do presidente brasileiro para a cúpula e minimizar a ausência de outros líderes que boicotaram o encontro.

Concorrendo à reeleição, Bolsonaro tem aparecido em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto, atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Ainda nesta quinta-feira, a vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, deve se reunir com líderes caribenhos para discutir a proteção ambiental e as mudanças climáticas. Já a primeira-dama, Jill Biden, será a anfitriã de um brunch para os cônjuges dos líderes.

Na sexta-feira, Biden deverá falar sobre migração, uma questão chave para o seu governo, já que cada vez mais pessoas têm fugido da violência e das dificuldades econômicas na América Latina e, com isso, rumado para a fronteira dos EUA com o México.

Biden conceituou seu novo plano migratório como detentor de uma "abordagem inovadora e integrada", com responsabilidade compartilhada em todo o hemisfério. Ainda assim, entretanto, forneceu poucos detalhes sobre o tema.

Proximidade chinesa: o presidente da Argentina, Alberto Fernández, visitou o homólogo chinês, Xi Jinping, em fevereiro Foto: Argentinian Presidency/AFP

Relações com a China em foco

Nesta quarta-feira, uma das principais pautas do discurso de Biden foi o estreitamento das relações dos países latino-americanos com a China. Devido a isso, uma nova proposta econômica para a região foi anunciada pelo presidente americano, a Parceria das Américas para a Prosperidade Econômica.

A fala de Biden enfatizou o maior envolvimento econômico dos EUA na América Latina, incluindo mais investimentos e reforçando os acordos comerciais já existentes, em uma clara tentativa de afastar os líderes latino-americanos das promessas chinesas de investimentos em projetos de infraestrutura de larga escala na região. Ele também insistiu para que os governantes preservem e fortaleçam a democracia.

A iniciativa dos EUA visa a recuperação econômica e o investimento em países das Américas Central, do Sul e Caribe, a exemplo do revigoramento de instituições como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, cadeias de suprimentos, comércio sustentável e energia limpa.

"Temos que investir para estarmos certos de que nosso comércio seja sustentável e responsável na criação de cadeias de abastecimento mais resistentes, mais seguras e mais sustentáveis", disse Biden nesta quarta-feira, durante o evento oficial de abertura da Cúpula das Américas.

Conforme um funcionário da administração do governo americano, porém, os esforços se concentrarão primeiramente nos "parceiros com os mesmos interesses" que já têm acordos comerciais com os EUA, em negociações que devem começar nos próximos meses.

O presidente mexicano, Andres Lopez Obrador, declinou o convite americano em protesto às ausências de Cuba, Nicarágua e Venezuela Foto: Mexico Presidency/REUTERS

Edição sem vários líderes

Sem a participação de Cuba, Nicarágua e Venezuela, países considerados ditaduras pelo governo americano, outros líderes decidiram não participar da edição deste ano da Cúpula das Américas.

Em protesto ao fato de os EUA não terem convidado líderes dessas três nações, os presidentes de Bolívia, Guatemala, Honduras e México não viajaram a Los Angeles – além desses, o presidente do Uruguai, Luis Alberto Lacalle Pou, cancelou a participação por ter contraído covid-19.

O presidente mexicano, Andres Manuel Lopez Obrador, por exemplo, enviou o ministro das Relações Exteriores. A ação foi seguida por outros líderes, o que, de certa forma, desacelera o anseio de Biden por um restabelecimento de relações mais fortes entre os EUA e a América Latina.

Convocada pela primeira vez pelo então presidente americano Bill Clinton, em Miami, em 1994, a Cúpula das Américas está em sua nona edição. A ideia dos encontros é fortalecer o crescimento econômico e a prosperidade em todo o continente americano por meio de valores democráticos e aumento das relações comerciais.

Desde então, as outras edições ocorreram em Santiago, Chile (1998); Quebec, Canadá (2001); Mar del Plata, Argentina (2005); Port of Spain, Trinidad e Tobago (2009); Cartagena, Colômbia (2012); Cidade do Panamá, Panamá (2015); e Lima, Peru (2018).

gb (AP, Reuters, EFE, ots)