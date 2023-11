Biden e Xi discutem rivalidade econômica em raro encontro

O presidente chinês, Xi Jinping, teve nesta quarta-feira (15/11) uma rara reunião presencial com o presidente dos EUA, Joe Biden.

Os dois líderes estão em São Francisco para a cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), que reúne 21 países.

Biden disse que o objetivo do encontro era os dois "se entenderem". "Como sempre, não há substituto para as conversas cara a cara", afirmou, acrescentando que ele e Xi "nem sempre concordaram" no passado.

Após a reunião, Biden disse que as conversas com Xi haviam resultado em "progresso real". "Valorizo a conversa que tive hoje com o presidente Xi", disse Biden no X, ex-Twitter. "E hoje, fizemos um progresso real."

Líderes falam de pontos em comum

Na abertura das conversas, Biden disse que os dois líderes precisavam garantir que "a competição não leve ao conflito".

Mais tarde, Xi disse a Biden que "o planeta Terra é grande o suficiente para que ambos os países tenham sucesso". Ele afirmou ainda que o protecionismo havia cobrado um preço da economia global.

A primeira reunião dos líderes desde novembro de 2022 foi realizada em uma propriedade distante do local onde ocorria a cúpula da Apec.

O que mais está na agenda?

O porta-voz de segurança nacional da Casa Branca, John Kirby, disse que esperava uma "discussão produtiva" que levaria a "muito mais comunicação e diálogo entre nossas duas equipes daqui para frente".

Kirby listou uma série de tópicos que Biden pretendia abordar com Xi. Eles incluem "tensões no estreito de Taiwan" e a situação dos direitos humanos enfrentada pelos uigures na província de Xinjiang.

Ele já havia dito anteriormente que os dois líderes provavelmente também discutirão outras questões geopolíticas, como os testes de mísseis da Coreia do Norte, a invasão da Ucrânia pela Rússia e o conflito entre Israel e o Hamas.

Outras questões a serem discutidas envolvem uma abordagem conjunta sobre as mudanças climáticas, o gerenciamento da evolução da inteligência artificial e o controle do fluxo de fentanil.

Na terça-feira, na véspera da reunião, Biden recuou em sua retórica anterior sobre promover uma "dissociação" econômica da China. "Não estamos tentando nos dissociar da China. O que estamos tentando fazer é mudar o relacionamento para melhor", disse Biden.

bl (AP, Reuters, AFP)