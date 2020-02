Bezos doará US$ 10 bilhões para combater mudanças climáticas

O multimilionário americano Jeff Bezos afimou nesta segunda-feira (17/02) que planeja doar 10 bilhões de dólares para financiar um fundo voltado a combater as mudanças climáticas. O anúncio foi feito no perfil do fundador da Amazon no Instagram.

"Quero trabalhar ao lado de outros para ampliar conhecimentos e explorar novos caminhos para combater o impacto devastador da mudança climática", escreveu Bezos aos seus 1,4 milhão de seguidores.

O homem mais rico do mundo, cujo patrimônio é estimado mais de 100 bilhões de dólares, disse que pretende já neste ano conceder bolsas a cientistas, ativistas e ONGs que trabalham para proteger a Terra pela fundação Bezos Earth Fund.

Com o anúncio, Bezos entra na lista de bilionários que dedicam fundos substanciais para enfrentar os impactos do aquecimento global, como Bill Gates e Michael Bloomberg.

Cortar as emissões será um desafio para a própria Amazon, que movimenta bilhões de itens em todo o mundo por ano e possui uma enorme pegada de carbono em seu setor de transporte e no centro dados. A empresa enfrenta críticas ambientais de seus próprios funcionários.

No ano passado, Bezos prometeu tornar a Amazon uma empresa neutra em carbono até 2040 e anunciou a compra de 100 mil veículos elétricos para entregas. Além disso, disse que investirá 100 milhões de dólares no reflorestamento de florestas e áreas úmidas.

A varejista online enfrentou protestos de ambientalistas e a pressão de seus funcionários para tomar medidas mais drásticas para frear o aquecimento global.

O grupo de ativistas Funcionários da Amazon por Justiça Climática saudou o anúncio de Bezos, mas lembrou que ele não compensa o uso de combustíveis fósseis e outras atividades da empresa que impulsionam o aquecimento global. "Aplaudimos a filantropia de Bezos, mas uma mão não pode dar enquanto a outra tira", disse.

CN/afp/rtr/ap

______________

