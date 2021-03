Berlim testa retomada de eventos culturais

"É como esperar para entrar no Berghain, mas pior", brinca uma jovem na fila, em meio ao frio congelante, se referindo a um famoso clube noturno de Berlim. "Nunca estive tão animado em toda minha vida para ir ao teatro", afirma outro jovem, ao telefone, com ironia.

Um casal mais velho conta que costumava ir a eventos culturais três ou quatro vezes ao mês antes da pandemia. Como muitas das pessoas esperando para entrar no teatro Berliner Ensemble, na sexta-feira à noite, a última vez que tinham ido a uma apresentação ao vivo havia sido há cerca de um ano.

No momento em que a Alemanha entra em mais uma onda de infecções por covid-19, afirmam os dois idosos, não se sabe quanto tempo levará para que possam fazer isso novamente.

O evento incomum é parte de um novo estudo-piloto em Berlim, cujo objetivo é estabelecer uma estratégia para reabrir com segurança as salas de concerto e teatro da cidade regularmente.

Nove eventos de teste em duas semanas

O projeto, apoiado pela prefeitura da capital alemã, inclui uma série de nove eventos, realizados em sete locais diferentes, incluindo teatros, casas de ópera, salas de concertos e até mesmo um clube noturno, de 19 de março a 4 de abril.

O teatro Berliner Ensemble lançou a fase de testes no primeiro fim de semana, com duas apresentações de Panikherz, peça baseadas no romance autobiográfico sobre uso de drogas de Benjamin von Stuckrad-Barre.

"É engraçado que tenham escolhido uma história sobre a destruição da saúde para a ocasião", brincou o autor, que apareceu no palco no final da apresentação.

Dois ingressos

Ir ao teatro em Berlim sempre envolve uma boa capacidade de planejamento. É preciso checar a disponibilidade com bastante antecedência, especialmente se você quiser ver uma produção com críticas positivas - elas se esgotam rapidamente.

E, de acordo com o novo plano, aparecer para comprar um ingresso de última hora definitivamente não será mais uma opção. Ele prevê que todos que queiram assistir a um evento cultural devem ser testados para covid dentro de 12 horas antes do espetáculo; junto com um ingresso personalizado, os espectadores precisam apresentar o resultado negativo oficial junto com a identidade para serem admitidos.

Mesmo com o obstáculo adicional de ser testado, o entusiasmo pelos eventos do primeiro fim de semana foi forte.

Regras para entrar no teatro foram fixadas na entrada: protocolo estrito

"As pessoas estão ansiosas por cultura", disse o diretor do teatro, Oliver Reese, antes do início do espetáculo. "E vocês aqui esta noite são a melhor prova disso, pois foram vocês que compraram um ingresso nos primeiros quatro minutos - depois disso, tudo estava esgotado".

A disposição de cadeiras deixa uma livre entre cada espectador. O Berliner Ensemble tem agora uma capacidade de apenas 350 lugares. Os mil ingressos para um concerto da Filarmônica de Berlim dirigido por Kirill Petrenko, realizado no dia seguinte, também se esgotaram em um tempo recorde.

A nova rotina

Fazer um teste para covid não foi um problema, disseram diferentes espectadores antes do evento. Alguns tinham até mesmo organizado sua hora marcada para comparecer a um centro de testes no caminho para o teatro. Enquanto muitos entravam, um homem ainda estava esperando seus resultados, que podem ser obtidos através de um código QR dentro de meia hora após o teste.

A entrada ocorreu sem problemas, e o evento começou apenas sete minutos mais tarde do que o planejado.

Antes, às vezes era difícil e caro fazer o teste de covid na Alemanha. Agora, cada vez mais se tornará um ato rotineiro. Desde 8 de março, os moradores do país podem obter um teste rápido credenciado de covid uma vez por semana, gratuitamente - e até mesmo é recomendado oficialmente que o façam.

Baixo risco

O estudo-piloto começa quando a Alemanha vive uma explosão de casos. Embora a série de eventos para o projeto não tenha sido cancelada por enquanto, a progressiva flexibilização das restrições que haviam sido planejadas no início de março está sendo reconsiderada pelo governo.

O plano incluía permitir a reabertura dos teatros se a taxa de incidência permanecesse abaixo de 50 novas infecções por 100 mil residentes por semana durante 14 dias seguidos.

Pegadas marcam no teatro como os visitantes devem se movimentar

Para o diretor de teatro Oliver Reese, esse plano, que manteria todos os envolvidos em um espetáculo em espera, não é muito realista; o objetivo do projeto é ser capaz de planejar melhor com antecedência, mantendo todos seguros: "Não podemos fazer uma programação teatral da noite para o dia", disse ele.

Diferentes estudos científicos descobriram que o risco de infecção é muito limitado para eventos em locais bem ventilados, com assentos fixos e distantes, e ainda mais com todos usando uma máscara médica durante todo o espetáculo e sendo testados antes do evento.

O contra-argumento é que as pessoas que se reúnem para uma apresentação aumentam automaticamente seus contatos através, entre outras coisas, de deslocamento ao local do evento, o que eleva o risco de transmissões.

"Precisamos superar esta pandemia de forma saudável, não apenas física, mas também psicologicamente. E estou convencido de que o teatro pode ser um instrumento muito bom para isso", diz Reese, diretor do teatro.

As apresentações ao vivo obviamente oferecem algo que o live-streaming não pode substituir, e isso foi mais uma vez demonstrado pelos artistas do Berliner Ensemble na sexta-feira.

Em uma cena da peça, dois dos atores começaram a apontar para pessoas diferentes no público, referindo-se humoristicamente a eles como se fossem velhos colegas de classe. As reações iniciais pareceram contidas, provavelmente por causa das máscaras. Mas a dupla entrou no modo de improvisação, insistindo nas piadas até que conseguiram obter uma risada genuína da multidão.

Um dos atores até quebrou seu papel por um segundo: "Oh, cara, é tão bom estar no teatro de novo"! E todos concordaram com aplausos.