Berlim modernista do pós-guerra pode se tornar Patrimônio Mundial

Na década de 1950, Berlim ainda não era dividida por um muro, mas já estava política e culturalmente polarizada. Nesse contexto, visões urbanas concorrentes para a cidade devastada representaram uma subtrama central neste verdadeiro campo de batalha de ideias.

No início da década, na parte oriental da cidade, o regime comunista construiu uma nova e pomposa avenida batizada de Stalin-Allee (Avenida Stalin) – uma homenagem ao ditador soviético que morreria em 1953.

O conjunto de grandes edifícios residenciais ao longo de uma larga avenida de dois quilômetros combinava o classicismo socialista com a ornamentação do estilo arquitetônico prussiano. Em 1961, a avenida foi renomeada para Karl-Marx-Allee.

Arquitetura da Alemanha Oriental 1953: Stalinallee, Berlim Oriental "Pronto para trabalhar e defender a paz", diz a placa pendurada em andaimes de madeira ao longo da avenida Stalinallee, em Berlim, em 1953. A formação da Alemanha socialista também se refletiu em seus edifícios. Política e arquitetura eram inseparáveis na antiga República Democrática Alemã (RDA). A Stalinallee (hoje Karl-Marx-Allee) foi um projeto modelo.

Arquitetura da Alemanha Oriental 1956-1959: Refeitório de fábrica em Pirna Nos anos 1950, sob sigilo absoluto, a RDA construiu um complexo para o desenvolvimento de motores de aeronaves em Pirna, perto de Dresden. Um refeitório foi construído para os funcionários. Projetado em estilo modernista do pós-guerra e equipado com uma escada luminosa e ampla, o edifício abriga hoje apartamentos de luxo.

Arquitetura da Alemanha Oriental 1956-1958: Estação Ferroviária de Potsdam Devido à sua proximidade com Berlim Ocidental, projetistas na jovem RDA queriam reorganizar as ligações ferroviárias de Potsdam à RDA. A solução foi um anel ferroviário em torno de Berlim. Potsdam recebeu uma estação ferroviária em diversos níveis, que incluía um saguão de entrada funcional e foi inaugurada em 1958. Tornou-se a estação central de Potsdam antes da construção do Muro em 1961.

Arquitetura da Alemanha Oriental 1954-1955: Cinema da Juventude, Frankfurt do Oder Este prédio em Frankfurt do Oder surgiu a partir de um cinema da companhia cinematográfica UFA em meados da década de 1950 e foi expandido para um centro cultural. Os murais das fachadas retratam uma "Trümmerfrau" (mulher que ajudou na reconstrução após a guerra) e um metalúrgico. O cinema funcionou até 1998. Desde a construção de um moderno cinema multiplex, ele claramente se deteriorou.

Arquitetura da Alemanha Oriental 1969: Edifício da Estatística, Berlim Oriental A RDA construiu sua nova capital no leste de Berlim dividida. Em 1957, a arquitetura da RDA havia retornado ao modernismo internacional. Grandes arranha-céus, muitas vezes construídos como prédios pré-fabricados, se erguiam no centro da cidade. A torre de televisão da praça Alexanderplatz, visível de longe, também anunciava a muito elogiada "vitória do socialismo".

Arquitetura da Alemanha Oriental 1967-69: Edifício da Indústria Eletrônica, Berlim Oriental O Edifício da Indústria Eletrônica (Haus der Elektronikindustrie) e o Edifício das Viagens (Haus des Reisens) exibiam as formas tradicionais do modernismo nos países de regime comunista no Leste Europeu e e faziam parte da paisagem urbana da RDA perto da praça Alexanderplatz, na parte oriental de Berlim. Ambos os prédios continuam lá ainda hoje.

Arquitetura da Alemanha Oriental 1969-1971: Edifício das Viagens, Berlim Oriental Até a Reunificação da Alemanha, o Edifício das Viagens era a sede da organização estatal de viagens da RDA e lar dos escritórios da empresa aérea Interflug. O edifício ainda chama atenção com seus belos detalhes, como o painel de cobre em autorrelevo "O homem supera o tempo e o espaço", de Walter Womacka, e as formas onduladas acima da entrada. Hoje, ele é tombado como monumento histórico.

Arquitetura da Alemanha Oriental 1970-1972: Cinema Redondo, Dresden O cinema redondo em Dresden, projetado pelos arquitetos Manfred Fasold e Winfried Sziegoleit, pretendia acrescentar diversidade à rua Prager Strasse. Ao longo da avenida destruída durante a guerra, edifícios retangulares passaram a dominar a paisagem após a reconstrução. Com dois cinemas, o prédio cilíndrico é considerado uma das mais importantes edificações modernistas do pós-guerra da cidade.

Arquitetura da Alemanha Oriental 1986-1988: Pavilhão de Música, Sassnitz A forma de concha elegante e lúdica deste pavilhão para concertos na praia de Sassnitz, na ilha de Rügen, no Mar Báltico, lhe confere um ambiente marítimo. O arquiteto Ulrich Müther (1934-2007), de Binz, projetou um excelente exemplo da arquitetura de veraneio e spa da Alemanha Oriental. A concha acústica agora é tombada pelo Patrimônio Histórico.

Arquitetura da Alemanha Oriental 1983-1987: Centro histórico, Rostock Neste empreendimento urbano na rua Lange Strasse, iniciado em Rostock no ano de 1983, os arquitetos resgataram formas construtivas históricas. Com um pouco de imaginação, as construções lembram os edifícios de tijolo aparente do norte da Alemanha, que incluem frontões e beirais. Hans Engels capturou esta e outras imagens em seu livro "DDR-Architektur" ("Arquitetura da Alemanha Oriental").



Enquanto isso, do outro lado da cidade, as autoridades contrataram vários arquitetos modernistas para construir um novo bairro residencial em meio às ruínas em Berlim Ocidental, no que se tornou o chamado Hansaviertel.

Tais edifícios, projetados por nomes como Le Corbusier, Walter Gropius e até mesmo o brasileiro Oscar Niemeyer, poderão em breve se juntar aos seus contemporâneos do design soviético na lista de Patrimônio Mundial da Unesco.

Obra do arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer integra conjunto habitacional modernista em Berlim

"Karl-Marx-Allee e Interbau 1957 – Arquitetura e desenvolvimento urbano do modernismo do pós-guerra" é o nome da proposta, defendida pelo Senado de Berlim, que entrará no trâmite da chamada "Lista Provisória" da Alemanha para a Unesco.

Nesse meio tempo, a Waldsiedlung Zehlendorf, ou Assentamento Florestal de Zehlendorf, no extremo oeste de Berlim, deve expandir seus seis "Conjuntos habitacionais modernistas de Berlim" existentes, que já se tornaram Patrimônio Mundial da Unesco em 2008.

De caráter revolucionário, tais conjuntos habitacionais sociais foram construídos entre 1913 e 1934, sobretudo durante a chamada República de Weimar, breve período social-democrata entre o fim do Império Alemão e o início da ditadura nazista. Muitas das construções foram resultado da visão de mestres da Bauhaus como Bruno Taut.